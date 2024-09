«La Tour Eiffel à Biarritz»: un appartement de cette villa d’exception à vendre 45.000 € le m2

Un appartement de 68 m2 qui prend place dans la villa Belza à Biarritz est affiché à un peu plus de 3 millions d’euros. Il s’agit de l’appartement le plus cher actuellement en vente à Biarritz.

« C’est un peu comme la Tour Eiffel à Biarritz », résume Philippe Thomine Desmazures, directeur associé de Barnes Côte Basque, au Figaro . La villa Belza, à Biarritz, présente effectivement un décor de carte postale et est un véritable emblème de la ville. Un appartement de 68 mètres carrés situé au 4e étage de cette villa, est à vendre plus de 3 millions d’euros, soit 45.000 euros le mètre carré. Ce ne serait toutefois pas la première fois qu’un logement de la villa Belza partirait à un tel prix. En 2019 et en 2022, deux appartements se sont vendus respectivement 32.000 euros du mètre carré et 37.000 euros le mètre carré.

Comment expliquer un tel prix? « L’appartement offre une vue mer et une vue sur montagne. Il est proche du centre et est doté d’un parking, d’une piscine partagée. Il est en bon état et offre tout le confort actuel. Ce sont de vieilles pierres avec une histoire. Il coche toutes les cases », justifie Philippe Thomine Desmazures. L’agent immobilier reconnaît que l’appartement situé dans la villa Belza est « ce qui se vend le plus cher au mètre carré à Biarritz. Il n’y a rien de rationnel dedans, c’est juste un trophée de chasse ».

L’appartement offre effectivement une vue panoramique sur l’océan et sur les montagnes depuis toutes les pièces. Une terrasse de 11 m2 permet d’admirer le coucher de soleil sur l’Atlantique. Le logement prend place dans une villa mythique de la région. Érigée à même la roche, elle surplombe l’océan. Elle connaît son apogée dans les années 1920 lorsque le beau-frère du compositeur Igor Stravinsky loue la prestigieuse demeure pour organiser des soirées. L’élite parisienne et les réfugiés de la révolution russe se retrouvent lors de ces fêtes.

La villa a été vendue 233 euros le m2 en 1987

La villa connaît ensuite des heures sombres lorsque deux incendies la détruisent en partie au 20e siècle. Elle est alors abandonnée pendant de longues années puis renaît de ses cendres en 1990 après avoir été transformée en dix appartements. La villa est désormais protégée au titre de la «Zone de Protection du Patrimoine architectural, urbain et paysager» de Biarritz. Ses extérieurs ont été rénovés entre 2015 et 2018. Elle résiste encore à l’érosion côtière et demeure un emblème de Biarritz.

Une renommée qui justifie en partie son prix de vente. « L’immeuble entier composé de 950 mètres carrés s’est vendu en 1987 pour 1.450.000 francs, soit l’équivalent de 233 euros le mètre carré. Certes, il y avait beaucoup de travaux à faire. Aujourd’hui, il y a une telle bulle sur le marché immobilier haut de gamme que les prix ont été multipliés par 10 », analyse Philippe Thomine Desmazures. Pour le moment, le bien a connu une seule visite, la commercialisation étant encore récente. Aucune offre n’a été déposée en raison de la superficie de l’appartement.