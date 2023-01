La taxe sur les abris de jardin atteint des records historiques pour 2023

Cet impôt, qui frappe les constructions de plus de 5 m² ne nécessitant pas de fondations, flambe de 8% en 2023. C’est la 7e hausse consécutive.

L’année 2023 a à peine commencé qu’une mauvaise nouvelle est déjà tombée pour les propriétaires immobiliers. La fiscalité s’alourdit. Une fois n’est pas coutume, il n’est question, cette fois-ci, ni de taxe d’habitation - dont tous les contribuables sont exonérés cette année - ni de taxe foncière. Mais de celle qu’on a coutume d’appeler la «taxe sur les abris de jardin» qui existe depuis le 1er mars 2012. Pour la septième année consécutive, la taxe d’aménagement (c’est son nom officiel) a augmenté. Et de quelle manière!

Après une hausse de près de 7% en 2022, cette taxe locale, qui est indexée sur l’indice du coût de construction, grimpe de plus de 8% pour l’année 2023, selon un arrêté publié le 31 décembre 2022 au Journal officiel . Du jamais vu depuis 2015, date à laquelle la taxe d’aménagement s’était envolée de plus de 12%. Autre record: pour la première fois, la taxe sur les abris de jardin a dépassé les 1000 euros (1004 euros exactement contre 929 euros en 2022) pour les propriétaires immobiliers résidant en Île-de-France. Pour ce qui est du reste de la population, elle s’élève à 886 euros (contre 820 euros en 2022). Il s’agit également d’un record historique.

Jusqu’à 5% pour votre commune

Rassurez-vous: si vous possédez une construction de plus de 5 m² ne nécessitant pas de fondations (d’où le terme «abri de jardin») et même si elle est démontable, vous n’aurez pas à payer ces sommes. Il s’agit d’une base forfaitaire. Mais la facture risque quand même d’être salée. Pour calculer le vrai montant de la taxe, vous devez multiplier la base forfaitaire par la surface de votre abri de jardin puis par les taux votés par les collectivités locales, à savoir le taux communal (ou intercommunal) (entre 1% et 5%), départemental (2,5% maximum) et régional (1%), uniquement pour l’Île-de-France. Par exemple, la construction d’un abri de jardin de 10 m² à Nice (06), vous coûtera, en 2023, 664,5 euros. Si vous habitez en Île-de-France, à Neuilly-sur-Seine (92) par exemple, la facture s’élèvera à plus de 833 euros, selon le simulateur en ligne proposé par les pouvoirs publics (à noter que les bases forfaitaires n’étaient pas encore mises à jour lors de la rédaction de cet article).