Bien-être des salariés, argument de recrutement, augmentation de la productivité … Certaines entreprises se sont laissé tenter par la semaine de 4 jours, qui présente de nombreux avantages, tant sur le plan humain, qu’économique et écologique.

La semaine de 4 jours adoptée par certaines entreprises / iStock-Bychykhin_Olexandr

Loi des 35 heures

En France, le nombre d’heures travaillées par semaine est passé de 39 heures, à 35 heures en 2002. Une mesure qui avait pour but de partager le travail et donc créer de l’emploi. Mais aussi d’apporter plus de temps libre aux salariés, pour améliorer leur condition de vie de famille, par exemple, ou de santé. En réalité, et particulièrement chez les cadres, beaucoup de salariés travaillent beaucoup plus que 35 heures par semaine. Selon l’Insee, 9% des cadres travaillent bien 35 heures, alors que 40% des cadres dépassent les 40 heures de travail hebdomadaire. Un rythme de vie qui a conduit à de nombreux burnouts, qui concernent 2,5 millions de salariés. Mais pour certains chefs d’entreprise, le bien-être de leurs salariés passe avant tout. Ils sont donc prêts à leur proposer des semaines de 32 heures, sans pour autant baisser leur salaire.

Plusieurs méthodes pour la semaine de 4 jours

Pour appliquer les 4 jours travaillés par semaine, les entreprises ont plusieurs options. Elles peuvent proposer à leurs salariés de travailler 32 heures, réparties sur 4 jours. Ce qui représente 8 heures de travail journalier. Cette démarche n’entre pas dans le cadre du travail partiel. Les salariés gardent le même salaire que pour un contrat classique de 35 heures. Les entreprises font don des 3 heures de travail supplémentaires à leurs salariés. Autrement, les entreprises ont l’option de rester sur un contrat classique de 35 heures. En appliquant la semaine de 4 jours, cela revient à 8h45 de travail quotidien. Le jour off est librement choisi par les salariés, qui penchent généralement pour le vendredi. Mais le mercredi peut aussi être envisagé, notamment pour ceux qui ont des enfants.

Les avantages pour le salarié et l’entreprise

Si la semaine de 4 jours a déjà séduit de nombreuses entreprises, c’est parce qu’elles y voient une stratégie gagnant-gagnant. Pour les salariés, les avantages sont multiples : augmentation du bien-être, avec plus de temps libre, plus de souplesse pour garder les enfants, baisse des troubles musculo-squelettiques, ou encore baisse des accidents lors des trajets domicile-travail. Cette journée off permet de prendre des rendez-vous, avec des médecins par exemple, qui sont difficiles à prendre en temps normal. Pour l’entreprise, la semaine de 4 jours présente aussi des avantages. Certaines ayant essayé ont constaté une meilleure productivité des salariés. Par exemple, Microsoft Japon a enregistré une hausse de la productivité de 40%, qui s’explique par un meilleur équilibre de la vie pro/perso des employés. Et pour les entreprises soucieuses de leur empreinte carbone, la semaine de 4 jours permet notamment de réduire l’impact écologique en diminuant les déplacements des salariés. Enfin, cette mesure peut être un véritable argument à l’embauche, puisque 21% des salariés souhaiteraient réduire leur semaine contre des journées de travail plus longues, d’après l’étude Workforce View 2020, de RH ADP.