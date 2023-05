La SCPI Sofidy Europe Invest investit sa collecte en Espagne et à Londres

Capitalisant sur le succès de ses SCPI historiques Immorente et Efimmo 1 dont l’encours cumulé dépasse 6 milliards d'euros, dont plus d’un milliard d'euros d’immobilier européen hors de France, Sofidy a lancé il y a deux ans une nouvelle SCPI spécifiquement européenne : Sofidy Europe Invest. Celle-ci cible toutes typologies d’immobilier tertiaire, essentiellement dans les pays dits « core » et « core + » de la zone euro : Allemagne, Pays-Bas, Belgique, pays scandinaves. En diversification à hauteur de 20% au maximum, deux pays européens hors zone euro sont ciblés : le Royaume-Uni et la Suisse. L’Europe du Sud est également présente en portefeuille via les grandes métropoles économiques : essentiellement Madrid, Barcelone et Milan. Sofidy Europe Invest a obtenu le label ISR en janvier 2022. A fin 2022, sa capitalisation atteint 205 millions €. Trois nouvelles acquisitions ont été récemment annoncées par la société de gestion : 2 entrepôts à Saragosse (Espagne) et un immeuble de bureaux à Londres.

Acquisition de 2 centres logistiques à Saragosse, dans le Nord-Est de l’Espagne

La SCPI Sofidy Europe Invest a choisi de renforcer son exposition à l’immobilier espagnol au mois de mars avec l’acquisition de deux centres logistiques à Saragosse en Espagne , situés dans les centres d’activités de la Plaza et la Muela. L’Espagne est désormais la 2ème exposition géographique de la SCPI avec une allocation de 26% au 31/03/2023, derrière l’Allemagne (31%) et devant les Pays-Bas (22%). Les deux opérations à Saragosse ont été négociées pour un montant global de 18,8 millions d'euros. Le secteur logistique représente désormais 12% de l’allocation sectorielle du fonds, derrière l’immobilier de bureau (52%), l’hôtellerie (18%) et le commerce de centre-ville et de milieu urbain (18% également) .

Les deux actifs logistiques « bénéficient d’une intermodalité qui renforce leur valeur en termes de localisation et de centralité », selon le communiqué de Sofidy. La présence à Saragosse d’un terminal ferroviaire important, d’un aéroport (le 2ème aéroport de fret d’Espagne) et de liaisons avec l’autoroute A-2 (Madrid – Barcelone), la A-68 (Saragosse-Bilbao) et la A-23 dite « Autovia Mudéjar » (Saragosse-Valence), donnent à cette ville un statut de centre logistique majeur, sans doute l’un des plus importants d’Europe.

Ces deux entrepôts sont loués en totalité au transporteur TXT, un acteur incontournable de la logistique et des solutions de stockage en Espagne et au Portugal.

Un immeuble à Londres acquis pour 8,1 millions d'euros (quote-part de Sofidy Europe Invest)

En sus des deux acquisitions dans le secteur logistique espagnol, la SCPI Sofidy Europe Invest a parallèlement réalisé sa première opération au Royaume-Uni, pour un montant de 8,1 millions d'euros (quote-part de la SCPI). A l’issue de ce premier investissement outre-manche, l’allocation britannique de Sofidy Europe Invest atteint 5% de la valeur vénale du portefeuille au 31/03/2023. Cette opération effectuée en indivision avec la SCPI Immorente (4,1 milliards d'euros de capitalisation au 31/12/2022) concerne un actif de bureaux d’une surface de 4.383 m2 (47.183 pieds carrés) en R+5, situé dans le « West End » de Londres au 6-8 Bouverie Street dans le quartier historique de Holborn. L’acquisition s’est négociée pour un montant global de 33,5 millions de livres sterling, soit environ 38 millions d'euros. La quote-part de Sofidy Europe Invest dans cet actif est donc d’environ 20%.

L’immeuble de Bouverie Street a été entièrement rénové en 2014, et il est intégralement loué à Tipall, une filiale d'Euromoney Institutional Investor, pour une durée résiduelle ferme de 6,3 ans. Selon le média britannique spécialisé CoStar News, le loyer annuel serait supérieur à 2,5 millions d'euros, ce qui représente un rendement immobilier immédiat proche de 6,5% .

« Au travers de cette acquisition, Sofidy Europe Invest a su saisir une opportunité offerte par la forte baisse de valeur de certains actifs tertiaires dans le cœur de Londres et se positionner sur un actif de qualité bénéficiant d’une bonne centralité et dégageant un rendement net supérieur à 6% », résume la société de gestion dans son communiqué.

