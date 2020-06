La SCPI Selectipierre 2 acquiert un cabinet dentaire à Neuilly-sur-Seine (92)

La SCPI Selectipierre 2 de Fiducial Gérance possède un patrimoine de qualité, situé majoritairement dans Paris intra-muros (73%), avec un mix sectoriel diversifié : bureaux (65%), commerces (23%), habitation (6%), résidences hôtelières (5%) et locaux d'activités (1%). Sur les dernières années, les résultats de cette SCPI ont de quoi donner toute satisfaction aux associés : progression de plus de 10% du dividende distribué entre 2013 et 2018. Et 2019 n'est pas en reste puisque le niveau record de distribution de 25 € par part enregistré en 2018 a été maintenu l'année dernière.

Avec un patrimoine proche de 400 millions €, occupé à plus de 94% à la fin de l'année 2019, et une collecte relativement faible par rapport à la plupart des SCPI à capital variable (à peine supérieure à 3 millions € en 2019), la SCPI Selectipierre 2 n'a pas besoin d'investir des montants massifs dans le marché de l'immobilier tertiaire. La société de gestion Fiducial Gérance peut donc se permettre d'être très sélective dans sa politique d'acquisitions.

Sur 2019, 2 actifs ont été acquis au 1er trimestre pour un montant global de 14 millions € : le premier est un plateau de bureaux dans le quartier central des affaires parisien pour 7,15 millions € avec un taux de rendement acte en main de 4,50%, le second un immeuble mixte bureaux-commerces à Boulogne-Billancourt (92) pour 6,93 millions € avec un rendement net acte en main de 4,01%.

Puis au mois de décembre, une troisième acquisition a été annoncée pour 3,1 millions € auprès d'un vendeur privé. Il s'agit d'un local commercial en pied d'immeuble de 170 m2, -anciennement une agence bancaire- qui vient d'être loué après travaux au cabinet dentaire Dental Paris Ouest, situé au 50 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine (92) à proximité immédiate de la Place du Marché et à moins de 200 mètres de la Porte Maillot. Le bail est de 10 ans, dont 6 ferme. Le taux de rendement acte en main de cet investissement ressort à 4,80% net.