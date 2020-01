La SCPI Primopierre acquiert l'immeuble Le Jour rue Raymond Losserand (Paris 14ème)

Encore une acquisition très importante sur le marché des bureaux parisiens pour Primonial REIM et sa SCPI Primopierre. Il s'agit d'un actif de 24.400 m2 en un seul bloc sur 13 étages près de la porte de Vanves, surface assez rare dans Paris intra-muros. Le prix n'a pas été communiqué mais on est très probablement au-delà des 200 millions €.

Le vendeur de cet actif immobilier tertiaire est la société immobilière américaine Tishman Speyer, qui en a pris livraison en 2018 après une opération de restructuration lourde effectuée sur une durée de 29 mois. L'actif avait été originellement construit en 1970 à l'époque où ce quartier du sud de Paris, proche des voies ferrées menant à la gare Montparnasse, a été complètement rénové. C'est le cabinet d'architecture Bruther studios architecture qui a été retenu par Tishman Speyer pour conceptualiser le nouvel ensemble immobilier, développé sur l'existant : « en alliant une expression architecturale contemporaine et un programme de création de surfaces supplémentaires, nous avons pris le parti d'une reconfiguration spatiale de l'ensemble immobilier, en lien avec son environnement immédiat, qui a consisté en la création de volumétries décomposées par "strates" : une strate à l'échelle de la rue, une deuxième strate qui constitue l'extension, jusqu'au 6e niveau, et la troisième dans le volume existant... » expliquent les architectes cités par Tishman Speyer.

L'immeuble Le Jour bénéficie d'une triple certification environnementale (BREEAM, HQE et BBC) et a reçu le prix français de la construction « « Pyramides d'Argent » pour la qualité de son esthétique, et ses prestations exclusives en terme de confort et de fonctionnalité. Les facilités qu'il propose sont en effet nombreuses et de haut niveau : café avec terrasse, espaces de réunion dans le hall, patio privé, parking pour vélos, terrasse privée au 6ème étage, espace panoramique au dernier étage offrant une vue sur tout Paris.

« Cette acquisition s'inscrit dans notre stratégie d'investir dans des actifs répondant aux attentes des locataires-utilisateurs en matière de performance énergétique, d'usage et de services. Situé au cœur d'un environnement mixte tertiaire, commercial et résidentiel, l'immeuble bénéficiera des projets de développement urbain des quartiers de Montparnasse, Balard et la Porte de Vanves », résume Grégory Frapet, président du Directoire de Primonial REIM.