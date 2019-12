La SCPI Pierval Santé achète 6 actifs de santé au Portugal

La société de gestion Euryale Asset Management a lancé la SCPI Pierval Santé début 2014. Cette SCPI est aujourd'hui une des rares dédiées à l'immobilier de santé, avec Primovie (gérée par Primonial) et Foncia Cap'Hebergimmo de Foncia Pierre Gestion. Avec une collecte de 237 millions € en 2018 et d'environ 240 millions € depuis le début de l'année, Pierval Santé est inscrite dans une forte dynamique d'investissements.

Après un troisième trimestre où les acquisitions se sont concentrées sur l'Allemagne (2 EHPAD à Crimmitschau et Kaiserslautern) et la France (un centre médical à Valence), la SCPI Pierval Santé met le cap vers le sud de l'Europe au 4ème trimestre 2019 : la société de gestion Euryale Asset Management vient d'annoncer une acquisition significative au Portugal pour une vingtaine de millions €, pour le compte de sa SCPI dédiée à l'immobilier de santé. Il s'agit d'un portefeuille de cinq établissements mixtes Ehpad / résidences services séniors et d'une clinique ophtalmologique. C'est le premier investissement de la SCPI Pierval Santé au Portugal ; elle n'était jusqu'à présent implantée que dans trois pays européens -la France, l'Allemagne et l'Irlande. A l'issue de cette opération, la ventilation du patrimoine sur les 4 pays sera la suivante : 3% Portugal, 20% Irlande, 37% Allemagne et 40% France. Le Portugal est un pays particulièrement intéressant pour les investisseurs en immobilier de santé car la population y est assez âgée (c'est le 4ème pays le plus âgé d'Europe après l'Allemagne, l'Italie et la Grèce) et la croissance économique y est actuellement supérieure à celle de la zone euro (2,1% de taux de croissance en 2018 au Portugal contre 1,8% en zone euro).

« Nous avons choisi de nous implanter sur ce nouveau territoire pour une raison évidente de marché, mais également au regard de la qualité des exploitants avec qui nous avons noué un partenariat sur le long terme. L'association San Barnabé a choisi de nous confier la gestion de son patrimoine immobilier afin d'accélérer son développement et devenir un acteur majeur de l'hébergement de personnes âgées au Portugal », résume David Finck, Directeur Général d'Euryale Asset Management.