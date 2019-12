La SCPI Pierre 48 change de nom

Paref Gestion a choisi de redynamiser sa SCPI historique dédiée à l'immobilier résidentiel : Pierre 48, créée en 1996. C'est une SCPI de plus-value investie dans le logement décoté à fort potentiel de valorisation, à Paris et en petite couronne essentiellement, sur des immeubles loués en loi 48, loi 1989 maintenable ou libérable, ou détenus en nue-propriété. Cette SCPI originale bénéficie d'un très beau track-record : +463% de performance depuis l'origine, hors distributions de plus-values.

Pour la relance commerciale de la SCPI Pierre 48, Paref Gestion a opté pour un changement de nom, permettant ainsi d'insérer cette SCPI historique dans la gamme des Novapierre, rejoignant Novapierre 1, Novapierre Allemagne et Novapierre Allemagne 2. Ce sera ainsi désormais Novapierre Résidentiel, plus importante SCPI du marché intégralement investie dans l'immobilier résidentiel, avec une capitalisation de 270 millions €.

« Déjà investie dans un patrimoine d'exception, Novapierre Résidentiel dispose de tous les atouts nécessaires pour devenir le placement de référence en matière d'immobilier résidentiel, analyse Anne Schwartz, directrice générale de Paref Gestion. Le dynamisme du marché, les nombreux projets inhérents au Grand Paris et la concentration croissante des activités et populations vers les plus grandes métropoles font naître de très belles opportunités d'investissements, dont nos souscripteurs pourront bénéficier au travers de cette SCPI. »