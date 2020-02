La SCPI PF Grand Paris acquiert l'immeuble Tryalis à Montreuil

La SCPI PF Grand Paris de Perial Asset Management cible en priorité des actifs immobiliers tertiaires qui bénéficieront du développement du Grand Paris. C'est le cas en particulier de ceux localisés dans la petite couronne au nord et à l'est de la capitale, là où les prix actuels laissent présager un potentiel rattrapage à la fois en valeur métrique et en terme de loyer.

C'est donc en cohérence avec sa stratégie de gestion que la SCPI PF Grand Paris annonce l'acquisition d'un immeuble de bureaux récent de plus de 5000 m2 dans le centre de Montreuil (93) : le Tryalis. Cet actif se développe sur deux bâtiments de 5 étages, avec 115 places de parking. Livré en 2010, il est loué à 100% à 5 locataires de premier rang, dont deux caisses de retraite (Cavimac et Camieg) qui y ont domicilié leur siège social. Le montant de la transaction est de 31,5 millions €.

« Avec cette acquisition, PF Grand Paris poursuit sa stratégie d'investissement francilienne au sein des marchés les plus porteurs, disposant de potentiels de réversion locative, résume Yann Guivarc'h, directeur général de Perial Asset Management. Nous sommes convaincus de l'attractivité pérenne de cette localisation offrant aux utilisateurs un environnement mixte de qualité en cœur de ville, et au pied du métro. Cet ensemble immobilier est par ailleurs doté d'une identité architecturale remarquable, signée Paul Chemetov. »