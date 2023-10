La SCPI Optimale garde son prix de souscription inchangé

Lancée en pleine pandémie de Covid-19 par la société de gestion Consultim AM, la SCPI Optimale souffle aujourd’hui sa 3ème bougie avec une capitalisation qui a franchi le cap des 50 millions d'euros et un label ISR obtenu fin 2022. Optimale affiche une excellente résilience de ses indicateurs financiers dans un contexte de hausse des taux et de persistance de l’inflation qui devient globalement plus compliqué pour l’immobilier tertiaire.

Consultim AM estime que le marché actuel est favorable à des véhicules immobiliers comme la SCPI Optimale et confirme, au vu des expertises réalisées à la demande de l’AMF le 31 juillet 2023, le maintien de son prix de part à 250 euros. Son rendement prévisionnel pour 2023 est quant à lui revu à la hausse dans une fourchette de 5,70 à 5,80%, un niveau supérieur à celui de 2022.

Le prix de part de la SCPI Optimale n’est pas modifié en 2023

Alors qu’une quinzaine de SCPI renommées de la place ont procédé à une révision drastique de leur prix de part – d’une ampleur de plus de 15% dans certains cas – en raison de la forte tension sur les taux d’intérêt qui a entraîné une réévaluation à la baisse de leurs actifs, la SCPI Optimale affiche une résilience sans faille .

En effet, malgré la conjoncture actuelle défavorable pour l’immobilier, la société de gestion Consultim AM a récemment annoncé qu’elle ne modifierait pas le prix de part de sa SCPI Optimale . Ainsi, elle emboîte le pas à un certain nombre d’autres « jeunes » SCPI qui profitent de la baisse du marché pour valider leur stratégie agile et opportuniste en enchaînant les acquisitions d’actifs immobiliers à des prix attractifs.

Consultim AM s’est pliée à l’injonction faite par l’AMF aux sociétés de gestion de SCPI de réaliser des expertises immobilières intermédiaires sur leur patrimoine, de façon à s’assurer que leur prix de part ne s’éloigne pas trop de leur valeur de reconstitution. Le résultat de ces expertises réalisées au 31 juillet pour la SCPI Optimale s’est révélé très rassurant, permettant à Consultim AM de pérenniser son prix de part de 250 euros . La SCPI Optimale avait un coussin de sécurité confortable puisque sa valeur de reconstitution au 31/12/2022 était de 261 euros par part, ce qui impliquait une décote de 4,2% sur le prix de part .

Un objectif de distribution revu à la hausse pour 2023

Au moment de fêter son 3 ème anniversaire, la SCPI Optimale affiche sa sérénité malgré le contexte actuel mouvementé . Sa stratégie axée sur les besoins des utilisateurs avec « un patrimoine immobilier diffus, composé de petits actifs sélectionnés avec soin restant à l’écart des grands ensembles immobiliers tertiaires notamment en périphérie parisienne » (ceux-là même qui sont aujourd’hui particulièrement pénalisés par le développement du télétravail), lui permet de conserver des indicateurs financiers au beau fixe comme un taux d’occupation financier de 97,2% à fin juin 2023 .

Sa grande diversification sectorielle la met également à l’abri du retournement de conjoncture actuel, notamment les actifs de bureaux régionaux qui résistent beaucoup mieux que ceux situés en Île-de-France : les retail parks gardent une base de loyers très solide et les entrepôts logistiques restent des actifs recherchés par les utilisateurs.

Forte de ses différents atouts, la SCPI Optimale a distribué un rendement de 5,52% à ses associés en 2022 , environ 100 points de base au-dessus de la moyenne des SCPI. De plus, elle vient de revoir à la hausse son objectif de distribution 2023 dans une fourchette de 5,70% à 5,80% .

