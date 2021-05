La SCPI Novapierre Allemagne 2 fait preuve d'une belle résilience au T1 2021

La SCPI Novapierre Allemagne 2 de Paref Gestion entame sa 2ème année d'existence, après un début de parcours inévitablement perturbé par l'épidémie de Covid-19 à partir de la fin du 1er trimestre 2020. Au global, l'année 2020 aura permis de collecter plus de 91 millions € de capitaux (après 77,5 millions € sur la fin de l'année 2019) et de constituer un patrimoine de plus de 63 millions € au 31/12/2020. Plusieurs actifs sont actuellement sous promesse ou en cours d'exclusivité pour des signatures avant la fin de l'année.

« Ce premier trimestre 2021 est encore marqué par la poursuite de la crise sanitaire de la COVID-19 qui limite toujours l'activité en Allemagne, avec des commerces fermés et des déplacements limités » constate la société de gestion dans son dernier bulletin trimestriel d'information. Ceci dit, grâce à la vaccination, la lumière apparaît au bout du tunnel et « les projections de croissance du Produit Intérieur Brut pour 2021 s'établissent malgré tout à 3,1% avant une reprise plus marquée en 2022, avec plus de 5% prévus. » L'Allemagne a été particulièrement touchée par les restrictions qui ont accompagné la seconde vague épidémique à partir de décembre 2020, alors qu'elle avait été relativement épargnée au cours de la 1ère vague du printemps 2020. Malgré cela, les investisseurs ont gardé une confiance très solide dans le marché immobilier de la 1ère économie européenne avec 16,55 milliards € engagés au cours du 1er trimestre 2021, soit plus qu'au 1er trimestre 2019 (15,39 milliards €). A noter cependant : on reste loin du 1er trimestre 2020 qui avait été totalement hors normes avec 27 milliards € investis en immobilier allemand, malgré le démarrage de l'épidémie.

La SCPI Novapierre Allemagne 2, essentiellement investie en actifs de commerces situés en Allemagne, profite de cet engouement des investisseurs, avec des valorisations qui restent très solides : le gérant Paref Gestion indique que « les commerces restent en grande demande et les taux de rendement poursuivent leur descente d'environ 10 points de base supplémentaires des taux offerts par les candidats acquéreurs, renchérissant les produits. Cette baisse s'observe sur les retail parks ancrés par les enseignes alimentaires avec un taux prime sur les meilleurs actifs à 3,8%, mais aussi sur les supermarchés et discounters individuels et les commerces en cœur de ville. » Cette évolution -assez étonnante compte tenu des fermetures administratives et de l'essor impressionnant du e-commerce depuis plus d'un an- ne s'observe pas de la même façon en France, où l'on assiste au contraire à une certaine décompression des taux de rendement sur les actifs commerciaux.

La SCPI Novapierre Allemagne 2 profite donc de la solidité du marché des commerces en Allemagne, du côté des investisseurs mais aussi des utilisateurs : le taux de recouvrement des loyers de la SCPI s'établit ainsi à 89% au T1 2021 malgré la fermeture administrative des commerces non essentiels, avec un Taux d'Occupation Financier (TOF) qui s'inscrit à 97,8%, en légère baisse par rapport au T4 2020 « en raison de la baisse de loyer d'un locataire sur l'actif de Hanovre ». Cependant, aucun locataire n'a donné congé sur la période.

Pour les trimestres à venir, Paref Gestion anticipe une « montée en puissance » de la distribution de la SCPI Novapierre Allemagne 2 -qui s'est limitée à 0,75€ par part au 1er trimestre- permise par une meilleure adéquation entre les investissements et la collecte : « si au moins une partie de nos offres est couronnée de succès, nous devrions même pouvoir prendre de l'avance sur la collecte et commencer à mettre en place les financements prévus, générant un effet de levier supplémentaire, conforme à notre stratégie. » assure la société de gestion.