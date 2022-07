La SCPI Iroko Zen franchit le cap des 100 millions € d’acquisitions immobilières

La société de gestion Iroko vient d’annoncer que sa SCPI Iroko ZEN dépassé les 100 millions € d’acquisitions immobilières après moins de deux ans d’existence. Ce seuil a été franchi à l’occasion de trois nouvelles acquisitions réalisées en France « dans des secteurs d’activités résilients ou en forte expansion » pour un montant global de 7,2 millions €.

Des acquisitions en France qui renforcent la diversification de la SCPI Iroko Zen

La SCPI Iroko ZEN revendique une stratégie d’investissement paneuropéenne, ayant progressivement développé une implantation significative en Allemagne et en Espagne, ainsi que plus récemment une tête de pont en Irlande. Le marché immobilier tertiaire français reste néanmoins le plus important pour les équipes d’Iroko, la SCPI Iroko Zen restera ainsi principalement investie sur cette zone géographique « domestique ». Ce constat est validé par les trois dernières acquisitions réalisées pour le compte de la SCPI, toutes situées en régions françaises : à Yvetot (Rouen), Woippy (Metz) et Solaize (Lyon). L’actif de bureaux d’Yvetot (76) est localisé au sein d’un retail park dynamique. Son locataire unique est Pôle Emploi, qui y a récemment signé un renouvellement de bail avec un engagement ferme de 9 ans. L’ensemble immobilier commercial de Woippy (57) est pour sa part situé au nord de la métropole de Metz, dans une zone d’activités attractive. Iroko précise dans son communiqué que l’actif acquis « bénéficie d’une bonne visibilité ». Il est loué à l’enseigne alimentaire Norma depuis 2005. Le bail vient d’être reconduit pour une durée de 10 ans. L’immeuble de Solaize (69) se situe pour sa part au sud de Lyon, à proximité de l’autoroute A7. Il a été récemment rénové et reste occupé dans le cadre de cette opération de sale&lease back par la société Eurocombles, spécialiste du secteur de la rénovation énergétique,pour une durée d’engagement ferme de 12 ans. Ces trois acquisitions globalisent un montant engagé de 7,2 millions € (hors droits) et procurent à la SCPI Iroko Zen un taux de rendement immédiat de 6,25%, non garanti. Marion Bertrand, Investment Manager d’Iroko ZEN, résume à propos de ces récentes acquisitions: « La SCPI Iroko ZEN investit en zone Euro et restera principalement investie en France. Cela nous permet d’avoir un champ d’action le plus large possible et profiter de toutes les bonnes opportunités sur toutes les typologies d’actifs ».

Une stratégie résiliente bâtie à l’aune de la pandémie de Covid-19

Le cap des 100 millions € d’acquisitions immobilières a été franchi quelques semaines seulement après que la capitalisation de la SCPI a atteint ce même seuil symbolique. Cela démontre la capacité de la société de gestion Iroko à investir les fonds confiés par les associés de la SCPI dans des délais courts, permettant ainsi d’éviter tout effet dilutif sur le rendement du véhicule. Investir rapidement les capitaux collectés ne se fait cependant pas au détriment de la qualité des actifs, bien au contraire. La SCPI Iroko Zen bénéficie d’un positionnement qui s’est construit dès le départ sous la contrainte de la pandémie de Covid-19, ce qui a permis de sélectionner les actifs les plus résilients compte tenu de la nouvelle donne immobilière liée à la crise sanitaire. Le contexte géopolitique actuel, générateur de fortes tensions inflationnistes, confirme le choix d’Iroko de privilégier des actifs occupés par des locataires exerçant dans des domaines d’activités résilients et essentiels, compatibles avec la labellisation ISR de la SCPI Iroko Zen . Phong Hua, Directeur des Investissements de la SCPI Iroko ZEN, conclut : « Nous maintenons toujours un rythme soutenu pour nos acquisitions avec un pipeline sous exclusivité qui devrait rapidement doubler la taille du patrimoine, en lien avec la forte croissance de la collecte de la SCPI Iroko ZEN ».