La SCPI Iroko ZEN acquiert des commerces de proximité à Mont-de-Marsan (40)

La SCPI Iroko Zen, lancée il y a un peu plus d’un an, affichait à fin septembre 2021 une capitalisation respectable de 36,5 millions €. La société de gestion Iroko communiquait dans son dernier bulletin trimestriel d’information sur un total de 16 actifs détenus, représentant une surface de 18.000 m2, avec un taux d’occupation physique de 96,2%. Majoritairement régional (78%), avec une diversification francilienne (15%) et à l’étranger (7% en Espagne), le patrimoine de la SCPI Iroko Zen procure un rendement immobilier moyen de 6,75% acte en main avec une durée moyenne des baux de 9,1 ans. La SCPI Iroko Zen a récemment annoncé l’acquisition d’un ensemble de commerces situés à Mont-de-Marsan.

Des enseignes alimentaires nationales et des commerces de première nécessité

La pandémie de Covid-19 a démontré à quel point les différents commerces pouvaient subir un traitement administratif plus ou moins sévère dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus. Certains commerçants n’ont ainsi subi aucune fermeture administrative (commerces alimentaires, pharmacies, garagistes…) alors qu’à l’autre extrémité du spectre les bars et les restaurants ont gardé porte close pendant une période de plusieurs mois. Iroko a donc fort logiquement privilégié pour cette récente acquisition des actifs commerciaux correspondant à des activités peu susceptibles d’être interrompues en cas de reprise épidémique: des actifs loués à desenseignes alimentaires nationales(Aldi, Biocoop) ainsi qu’à des commerces essentiels de proximité (une pharmacie, un magasin de vélos, un magasin de tissus) avec des baux de durées d’engagement longues (6 et 9 ans fermes), la plupart ayant été signés en 2021.

Il s’agit dans le détail de 3 bâtiments de respectivement 1 600 m², 935 m² et 1 490 m², actuellement en cours de rénovation. L’investissement total est de plus de 6 millions € avec un taux de rendement acte en main de 7,25%.

Renforcement du positionnement régional de la SCPI Iroko Zen

L’acquisition a été effectuée sur la commune de Mont de Marsan (40), à environ 130 kilomètres au sud de Bordeaux. Il s’agit de la préfecture des Landes, une entité urbaine de 70.000 habitants qui connaît une démographie très dynamique. Cette opération vient clairement renforcer le positionnement régional de la SCPI Iroko Zen, la quote-part du patrimoine investie en régions atteignant 78% à fin septembre 2021, contre seulement 21% à fin juin. La part d’actifs commerciaux (29% au 30/09/2021 contre 13% au 30/06/2021) sort également augmentée avec cette acquisition de plus de 6 millions € exclusivement en unités commerciales.

Phong Hua, Directeur des investissements de la SCPI Iroko ZEN, résume:« Nous sommes ravis de cette nouvelle acquisition pour le compte de la SCPI Iroko ZEN dans le secteur du commerce après l’acquisition du supermarché DIA de Barcelone. Cela prouve notre capacité de déploiement dans toutes les classes d’actifs avec une pertinence dans les secteurs dits essentiels avec des enseignes alimentaires solides et des baux de longue durée ».

Charles Duclert,co-fondateur d’Iroko, complète :« Iroko ZEN a une stratégie immobilière tournée vers les besoins des locataires et des consommateurs concernant la classe d’actifs des commerces, qui doivent permettre la plus grande proximité vis-à-vis des consommateurs ».