La SCPI Interpierre Europe Centrale obtient le Label ISR

Lancée début 2020 à la veille de l’épidémie de Covid-19 par Paref Gestion, la SCPI Interpierre Europe Centrale, qui vise principalement les marchés immobiliers tertiaires polonais -et à titre plus accessoire ceux de Tchéquie et de Hongrie-, a réussi à distribuer dès son premier exercice complet en 2021 un taux de 4,60% avant fiscalité étrangère. En 2022, Paref Gestion annonce un taux de distribution brut de fiscalité de 5,37%, sensiblement supérieur à la moyenne du marché des SCPI (qui devrait être de l’ordre de 4,50%). Cela valide clairement la stratégie du gérant d’élargir sa zone d’influence au-delà des marchés immobiliers ouest-européens traditionnels, malgré le contexte actuel d’incertitudes géopolitiques et macroéconomiques. La collecte réalisée sur Interpierre Europe Centrale en 2022 lui permet d’atteindre une capitalisation de 36,6 millions € au 31/12/2022. La société de gestion annonce d’autre part que sa SCPI a obtenu le label ISR immobilier le 23 janvier 2023 pour une durée de 3 ans, renouvelable sous conditions.

De bons indicateurs financiers en 2022

Que ce soit avant ou après fiscalité, le dividende versé par la SCPI Interpierre Europe Centrale a progressé entre 2021 et 2022. Les associés ont perçu l’année dernière 11,01€ net de fiscalité étrangère en 4 acomptes, contre 10,77€ (en 3 acomptes) en 2021. Sur le chiffre brut de fiscalité, l’écart est encore plus important puisque le dividende brut de 2022 s’élève à 13,41€ contre seulement 11,50€ en 2021.

Au vu de cette performance distribuée nettement au-delà de la moyenne des SCPI en 2022, on peut donc considérer que la SCPI Interpierre Europe Centrale a atteint sa vitesse de croisière, avec une capitalisation de 36,6 millions € en fin d’année (contre 21,2 millions € à fin 2021) et une valeur de patrimoine de 33,9 millions € répartie sur 4 immeubles polonais (situés à Varsovie et Cracovie) développant au global plus de 13.000 m2, avec un taux d’occupation financier de 98,3% .

Labellisation ISR : une nouvelle étape pour la SCPI Interpierre Europe Centrale

Paref Gestion a récemment annoncé que sa SCPI Interpierre Europe Centrale avait obtenu le label ISR immobilier (le 23 janvier 2023). C’est la seconde SCPI de cette société de gestion à être ainsi récompensée, après Interpierre en juin 2022. Pour Interpierre Europe Centrale, qui est beaucoup plus récente que la SCPI historique du groupe (Interpierre a été créée il y a plus de 30 ans), c’est une réelle performance d’avoir réussi à convaincre les trois organismes accrédités par les pouvoirs publics (Afnor Certification, Deloitte et EY France) que l’ensemble des critères de labellisation étaient remplis. Pour Paref Gestion, cette nouvelle labellisation d’un de ses fonds immobiliers valide la stratégie durable « Create More » mise en place par le groupe Paref.

Dans le cadre de sa labellisation, Interpierre Europe Centrale « s’engage ainsi à agir concrètement sur son écosystème via la mise en place d’une stratégie ISR (Investissement Socialement Responsable) qui vise à réduire son impact sur l’environnement et améliorer le confort des occupants, tout en engageant fortement les diverses parties prenantes à la gestion. »

Concrètement, l’action ESG de la société de gestion va se déployer autour de deux axes principaux :

- maîtrise de l’empreinte environnementale avec mise en place de mesures de réduction de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre des bâtiments (volet Environnemental de la démarche ESG)

- volonté de mettre l’ensemble des bâtiments au service des usages et préoccupations des occupants (aspect Social de la démarche ESG)

« Nous sommes très fiers que les travaux menés ces dernières mois se concrétisent aujourd’hui par l’obtention du Label ISR pour le compte de notre SCPI Interpierre Europe Centrale. C’est une nouvelle étape clé dans la stratégie ESG ambitieuse que s’est fixée le Groupe Paref. A terme, en tant que société de gestion, nous avons à cœur d’inscrire l’ensemble des portefeuilles et fonds gérés dans une démarche ISR proactive » résume Anne Schwartz, Directrice Générale de Paref Gestion.