La SCPI Immorente (Sofidy) améliore son objectif de dividende pour 2023

Récemment, la société de gestion Sofidy a publié le bulletin d’information de sa SCPI Immorente au titre du 2ème trimestre 2023. Dans un contexte devenu plus adverse pour les fonds immobiliers grand public en raison de la remontée des taux d’intérêt, Immorente conserve un rythme de collecte très soutenu avec une nette amélioration de sa part de marché par rapport à 2022.

D’autre part, la dynamique de l’activité locative couplée à l’indexation des loyers permet à Sofidy de remonter sa fourchette de dividende prévisionnel pour 2023.

Une part de marché améliorée en termes de collecte

Sofidy note – comme la plupart des observateurs – une grande dispersion des chiffres de collecte pour les différents véhicules immobiliers non cotés du marché dans un contexte macro-économique devenu plus compliqué pour la classe d’actifs immobilière. Selon l'ASPIM, la moyenne des fonds immobiliers (SCPI, OPCI et SCI) voient leur collecte reculer de 53% au 1er semestre 2023 par rapport à la même période de 2022 : le périmètre des seules SCPI enregistrant une baisse de 23%.

De son côté, la SCPI Immorente semble plutôt épargnée par cette tendance avec 282 millions d'euros de collecte brute au S1 2023 (216 millions d'euros de collecte nette), dont 134 millions d'euros au 2ème trimestre. Assez logiquement, cela se traduit par une amélioration de la part de marché d’Immorente en termes de collecte, celle-ci passant de 3,9% en 2022 à 5,3% sur le 1er semestre 2023.

Une trésorerie abondante pour saisir des opportunités d’investissement

La première conséquence de ce rythme élevé de collecte pour la SCPI Immorente est la présence d’une importante trésorerie disponible de 393 millions d'euros au 21 juillet 2023 , soit environ 9% de la capitalisation du véhicule (4,4 milliards d'euros). D'autre part, le ratio d’endettement d’Immorente est considéré comme « raisonnable » avec un niveau de 15,5% rapporté à la capitalisation : cet effet de levier étant constitué majoritairement d’emprunts à long terme amortissables à taux fixes , sans « covenants » financiers.

Pour Sofidy, la SCPI Immorente est ainsi « en position de force pour saisir, dans le contexte actuel du marché, les nouvelles occasions d’investissement à bon compte, au cœur des métropoles dynamiques européennes » . Au 2ème trimestre 2023, Immorente a pu concrétiser de belles opportunités avec 42 millions d'euros investis sur 5 acquisitions et 66 millions d'euros d’investissements futurs sécurisés.

En particulier, on retiendra une opération de 37 millions d'euros concernant un immeuble à usage de bureaux/commerces multi-locataires d’une surface de 3.600 m² et situé au 105 rue Lafayette, Paris 10ème. Ce dernier dispose d’un « fort potentiel de revalorisation des loyers » . La valeur métrique attractive de 9.600 €/m² hors droits obtenue sur cet actif aurait été inenvisageable il y a encore quelques mois.

Amélioration de la fourchette de dividende prévisionnel

Dans son dernier bulletin trimestriel d’information concernant la SCPI Immorente, Sofidy se félicite d’une excellente dynamique locative sur l’ensemble du premier semestre avec, en particulier pour le seul 2ème trimestre, 41 nouvelles prises à bail portant sur plus de 12.800 m² et 15 renouvellements de baux sur plus de 19.700 m² ! D'autre part, les loyers de la SCPI sont portés par l’inflation via les mécanismes d’indexation : les indices ILC et ILAT ont progressé en juin respectivement de +6,7% et +6,5% en rythme annuel.

Autre source de performance : le placement de la trésorerie disponible à un taux moyen de 3,9% à fin juin 2023 . Sur des montants proches de 400 millions d'euros, ce n’est pas négligeable.

Au vu de cette bonne dynamique générale des revenus générés par la SCPI Immorente, Sofidy se permet de revoir à la hausse sa fourchette de dividende prévisionnel pour 2023, de 15,50-16,20 euros à 15,70-16,20 euros. Le taux de distribution visé cette année est officiellement de 5% brut de fiscalité .