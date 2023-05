La SCPI Épargne Pierre Europe (Atland Voisin) obtient le label ISR

Atland Voisin a lancé fin 2022 une nouvelle SCPI – Épargne Pierre Europe – en s’inspirant du succès de son produit phare, Épargne Pierre : 2,28 milliards d'euros de capitalisation au 31/12/2022 après 10 ans d’existence. Atland Voisin a également élargi son univers d’investissement en termes géographiques sur l’ensemble de la zone euro.

Dès le départ, la société de gestion avait en ligne de mire l’obtention du label ISR pour sa nouvelle SCPI, avant la fin du 1er semestre 2023, si possible. Le contrat est donc rempli moins de 6 mois après le lancement de ce véhicule. En effet, sa labellisation ISR vient d’être officialisée.

Épargne Pierre Europe : une version « européenne » de la SCPI Épargne Pierre

Avec Épargne Pierre Europe , la société de gestion indépendante Atland Voisin a souhaité dupliquer à l'échelle européenne , la « success story » de sa SCPI emblématique , Épargne Pierre . Cette SCPI a été validée par presque 10 ans de track record sans accroc et un taux de rendement distribué compris entre 5,30 et 6,20% en rythme annuel.

Alors que la plupart des SCPI patrimoniales du marché avaient traditionnellement jeté leur dévolu sur les marchés de bureaux franciliens, Atland Voisin, en raison de son implantation historique à Dijon, s’était – dès sa création dans les années 1960 – démarquée par un positionnement majoritairement régional , plaçant « les métropoles régionales françaises au cœur de sa stratégie d’investissement ». La SCPI Épargne Pierre a été en quelque sorte l’aboutissement de cette stratégie régionale, démontrant sans conteste que cette approche réputée « de niche » pouvait être développée à grande échelle, puisque la capitalisation de ce véhicule a franchi la barre symbolique des 2 milliards d'euros en 2022.

Avec la SCPI Épargne Pierre Europe, Atland Voisin souhaite ainsi donner un accès privilégié aux marchés européens , sources de diversification et de rentabilité supplémentaires . Les revenus générés bénéficiant d’une fiscalité attractive. Cette extension géographique est réalisée en dupliquant la diversification sectorielle propre à Épargne Pierre sur les marchés régionaux français, toutes les classes d’actifs immobiliers étant de façon similaire éligibles à l’univers d’investissement d’Épargne Pierre Europe (bureaux, commerces, hôtellerie/tourisme, santé/éducation, activités/entrepôts…).

Atland Voisin vise au démarrage des actifs de taille unitaire réduite dans les métropoles européennes « afin de maximiser la mutualisation et le couple rendement-risque » et mise sur « la gestion d’actifs et la gestion locative pour optimiser la régularité du flux de revenus et la valeur à long terme ».

L’obtention du label ISR : un facteur clé de la « performance à court et long terme »

L’obtention du label ISR par la SCPI Épargne Pierre Europe marque la reconnaissance de la stratégie ESG initiée par Atland Voisin , devenue incontournable dans l’univers de l’immobilier non coté. En effet, les enjeux dits « extra-financiers » sont d’une importance stratégique pour les acteurs de l’immobilier tertiaire, soucieux de se conformer à une réglementation environnementale qui se durcit année après année, et de répondre aux exigences croissantes des investisseurs institutionnels.

Les SCPI étant surtout un produit grand public, il y a également un fort enjeu éthique sous-jacent à ne pas décevoir les attentes des épargnants individuels , soucieux de donner du sens à leurs placements. Le label ISR participe directement à l’amélioration du parc immobilier tertiaire existant dans un objectif zéro carbone en 2050 .

L’approche de la SCPI Épargne Pierre Europe s’inscrit sur un axe « best in progress » qui privilégie l’immobilier existant disposant de marges d’amélioration . Atland Voisin a mis en place une grille d’évaluation selon 20 critères environnementaux (40% de la note pour le pilier E), 11 critères sociaux (40% de la note pour le pilier S) et 9 critères de gouvernance (20% de la note pour le pilier G). Parmi les principaux thèmes couverts par le processus de notation, on peut citer :

le suivi des consommations d’énergie pour piloter l’amélioration de la performance des immeubles ;

l’impact des actifs sur la biodiversité ;

la résilience climatique des bâtiments.

Le « data management » des immeubles est un point clé du dispositif , que ce soit au moment de la sélection des actifs (pré-acquisition) ou en gestion courante après intégration dans le portefeuille.

« Je suis ravi d’annoncer l’obtention du label ISR pour notre SCPI Épargne Pierre Europe , qui était un de nos objectifs lors de son lancement. Nous savons qu’aujourd’hui les investisseurs professionnels sont particulièrement attentifs à ces critères environnementaux et sociaux pour leurs politiques d’acquisition. Les épargnants y sont de plus en plus sensibles également. Il est donc capital de réaliser une analyse poussée dès les acquisitions et d’être en mesure d’appliquer des plans d’action précis ensuite. Ce savoir-faire est indispensable pour faire converger la performance immédiate des actifs, et celle à long terme. Dans un contexte de marché mouvementé, les immeubles les plus résilients s’appuient sur la qualité de leur emplacement, leur adéquation avec les besoins des occupants et leur performance technique, énergétique et climatique », résume Jean-Christophe Antoine, Président d’Atland Voisin.