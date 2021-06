La SCPI Epargne Pierre de Atland Voisin acquiert un ensemble immobilier de bureaux à Caen

Avec 70 millions € de collecte nette au 3ème trimestre et 72 millions € au 4ème trimestre 2020, la SCPI Epargne Pierre de Atland Voisin continue sur sa trajectoire hors du commun dans le monde de la pierre papier. En effet, cette SCPI avait déjà collecté 217 millions € au 1er semestre 2020, ce qui la positionnait à la 3ème place en terme de collecte sur cette période (sur plus d'une centaine de véhicules). Signe de la confiance des associés dans cette SCPI régionale diversifiée, les retraits ont représenté moins de 1,3% de la collecte en 2020 malgré la crise sanitaire.

Le programme d'investissement de la SCPI Epargne Pierre pour 2020 se devait d'être ambitieux : il est « d'ores et déjà bouclé à hauteur de 500 millions € », annonçait la société de gestion Atland Voisin dans le bulletin d'information de la SCPI au titre du 3ème trimestre 2020. Et lorsque l'on fait le compte des acquisitions effectives au 31/12/2020 (hors promesses d'achat en cours), le chiffre donne le tournis pour une année marquée par deux confinements et une récession économique sans précédent depuis la seconde guerre mondiale : 465 millions € d'acquisitions ont été effectuées en 2020 par la SCPI Epargne Pierre pour une collecte nette de 359 millions € !

Rien qu'au cours du 3ème trimestre, ce sont 104 millions € qui ont été investis dans cinq opérations immobilières, dont une très grosse acquisition à Toulouse pour une quote-part de 64 millions € en indivision avec une autre SCPI (le centre d'innovation pharmaceutique et dermo-cosmétique Pierre Fabre), ainsi qu'un portefeuille de restaurants Buffalo Grill pour une quote-part de 19 millions €.

Au quatrième trimestre, le rythme des acquisitions de la SCPI Epargne Pierre ne faiblit pas bien au contraire -120 millions € investis au global sur 11 opérations différentes-, avec en particulier cette acquisition emblématique en Normandie: il s'agit d'un ensemble immobilier de bureaux d'environ 8000 m2, précédemment détenu par un groupe d'investisseurs privés. Situé à Caen, cet actif est composé de deux bâtiments -un premier immeuble en R+7, le second en R+2- intégralement loués à deux agences publiques : la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal) de Normandie, et l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN). Sur la parcelle concernée, le bâtiment historique en R+7 est celui qui est loué à la Dreal : il date de 1992 et a été totalement réhabilité en 2016. L'autre bâtiment -en R+2- a été conçu « clé en main » et livré en 2016 à l'ASN, une agence d'Etat stratégique qui réalise les audits de sécurité de l'ensemble du parc nucléaire français. Cet actif immobilier tertiaire comporte également 227 emplacements de stationnement en surface.