La SCPI Épargne Pierre (Atland Voisin) réalise 55 millions d’euros d’acquisitions au 1er trimestre 2023

La société de gestion Atland Voisin a récemment publié le bulletin trimestriel (T1 2023) d’information de sa SCPI Épargne Pierre. Dans un contexte économique incertain marqué par la hausse des taux d’intérêt et la forte inflation, la collecte de ce véhicule immobilier non coté s’affiche à un niveau très solide : 138 millions d'euros et pas moins de quatre acquisitions réalisées pour un montant global de 55 millions d'euros.

Les revenus locatifs se tiennent bien avec un taux d’occupation financier en légère hausse, ce qui permet à la société de gestion de verser aux associés d’Épargne Pierre un acompte sur dividende inchangé par rapport au 1er trimestre 2022. Autre bonne nouvelle pour les épargnants investis dans cette SCPI : les expertises du patrimoine font apparaître une légère hausse de sa valeur de reconstitution à fin 2022, à contre-courant d’un certain nombre d’autres fonds immobiliers.

Un TOF en hausse et une distribution stable

Atland Voisin annonce une légère hausse du taux d’occupation financier de sa SCPI Épargne Pierre au 1er trimestre 2023 : 95,90% contre 95,86% au T4 2022. D'autre part, la société de gestion se réjouit d’une « bonne tenue des revenus locatifs » qui lui permet de maintenir le niveau de distribution par rapport au 1er trimestre 2022 à 2,64 euros par part . Cela conforte sa prévision de taux de distribution (non garantie) fixée pour l’ensemble de l’année 2023 dans une fourchette de 5,15 à 5,30% ; tout cela dans un contexte économique assez difficile.

Pour rappel, le taux de distribution d’Épargne Pierre était de 5,28% en 2022 , après 5,36% en 2020 et 2021. Atland Voisin rappelle que les rendements distribués jusqu’à présent par la SCPI Épargne Pierre sont « significativement supérieurs au taux sans risque (OAT 10 ans) » , tout en évitant de mobiliser les réserves ou les plus-values distribuables du véhicule.

Une collecte et une politique d’acquisitions très dynamiques

Dans un contexte où les produits d’épargne financière retrouvent de l’attractivité en raison de la forte hausse des taux d’intérêt – le livret A est désormais à 3% de rémunération nette d’impôts – la collecte réalisée par la SCPI Épargne Pierre a surpris positivement avec un volume de capitaux levés de 138 millions d'euros sur le 1er trimestre 2023 , en hausse de 19% par rapport au T1 2022. Cela permet à Atland Voisin de s’engager dans une politique d’acquisitions sélectives sur un marché immobilier où les opportunités sont plus fréquentes qu’il y a un an car les acquéreurs sont moins nombreux et les prix plus attractifs.

La SCPI Épargne Pierre a ainsi engagé 55,7 millions d'euros sur 4 actifs au 1er trimestre : 2 immeubles de bureaux mono-locataires grands comptes pour environ 32,3 millions d'euros (dont un catégorisé « best in class », c'est-à-dire ne nécessitant pas d’améliorations environnementales immédiates), un actif d’hôtellerie de plein air à 20 millions d'euros et un restaurant Burger King pour 3,2 millions d'euros.

Focus sur la performance extra-financière

« Malgré un contexte économique mouvementé, nous sommes convaincus qu’Épargne Pierre est bien placée pour poursuivre son développement », résume la société de gestion dans sa dernière publication. Néanmoins, la performance financière et le développement commercial de ce véhicule ne sont pas incompatibles avec l’engagement ESG qui a été acté lors de l’obtention du label ISR par la SCPI Épargne Pierre, il y a 2 ans. C’est dans cette optique qu’Atland Voisin publiera son deuxième rapport extra-financier avant la fin du 1er semestre 2023, qui fera un bilan de l’ensemble des actions ESG entreprises par la société de gestion ainsi que des résultats obtenus.

« Ces critères sont désormais pleinement intégrés par les acteurs de l’investissement immobilier, comme nous l’anticipions dès 2019. Le travail réalisé par nos équipes contribue donc pleinement à préserver la valeur à long terme de votre patrimoine », précise Atland Voisin.

Des valeurs d’expertise en hausse malgré la remontée des taux d’intérêt

À l’occasion de la publication du bulletin d’information du 1er trimestre 2023, Atland Voisin a choisi de communiquer sur les valeurs du patrimoine de la SCPI Épargne Pierre . De façon remarquable, les valeurs d’expertise à la fin de 2022 sont en légère hausse (+0,45 %) par rapport à fin 2021, alors que d’autres SCPI enregistrent des reculs qui peuvent parfois dépasser 3% en raison de la dépréciation des actifs immobiliers liée à la hausse des taux d’intérêt.

En conséquence, la valeur de reconstitution de la SCPI Épargne Pierre progresse de 0,49% à 225,14 euros par part, ce qui signifie que le prix de souscription de 208 euros par part est décoté de 7,61% . Atland Voisin rappelle que « le prix de souscription d’une SCPI à capital variable (comme Épargne Pierre) doit représenter entre 90 et 110 % de la valeur de reconstitution » par contrainte réglementaire.

Ce prix de souscription de 208 euros, proche de la limite maximale de décote autorisée, est donc une bonne protection contre d’éventuelles baisses de valorisations immobilières à venir qui n’entraîneraient pas nécessairement de baisses de prix de part. « Le prix est ce que vous payez, la valeur est ce que vous obtenez », conclut de façon philosophique Atland Voisin.

