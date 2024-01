La SCPI Épargne Foncière (La Française REM) acquiert un actif de commerce place Masséna à Nice pour 9 millions d'euros

La SCPI Épargne Foncière gérée par La Française REM est la première du marché en termes de capitalisation avec plus de 5 milliards d'euros et un patrimoine de plus d’1,2 million de mètres carrés. Comme la plupart des SCPI du marché, elle a procédé à une réactualisation de ses valeurs d’expertises à mi-année, conformément aux recommandations formulées par l’AMF au début du mois de juillet. Malgré une baisse sensible de sa valeur de reconstitution, elle a pu maintenir son prix de part grâce à la décote importante qui existait en début d’année. Faisant l’objet de rachats importants depuis quelques mois à l’image de nombreux véhicules immobiliers d’une taille et d’une ancienneté comparables, elle enregistre 152.209 parts en attente de cession au 30 septembre, c'est-à-dire 117 millions d'euros, soit 2,4% de la capitalisation. Malgré ce contexte défavorable, Épargne Foncière continue à dérouler sa stratégie d’acquisitions sélectives : des immeubles de bureaux entièrement loués à Paris et à Londres, une participation majoritaire dans un portefeuille de 5 cliniques en France ainsi qu’une surface commerciale de 900 m2 à Nice pour un montant de 9 millions d'euros.

Baisse des valeurs d’expertises mais maintien du prix de part

À titre exceptionnel, le conseil de surveillance de la SCPI Épargne Foncière a été réuni le 11 septembre 2023 à l’initiative de la société de gestion afin de valider les nouvelles valeurs de réalisation et de reconstitution du véhicule . En effet, suite aux recommandations de l’AMF formulées au début de l’été, La Française REM a « travaillé pour anticiper l'actualisation des valeurs d'expertise des immeubles du patrimoine et se projeter à fin d’année ».

Dans un contexte immobilier devenu beaucoup moins favorable, la société de gestion a abouti à une valeur de réalisation en baisse de 9,29 % par rapport à celle de fin décembre 2022 . Ceci étant acté, la SCPI Épargne Foncière – contrairement à d’autres véhicules immobiliers de la place qui ont dû revoir à la baisse leur prix de souscription – ne devient que légèrement surcotée puisque son prix de part se retrouve désormais 1,8% au-dessus de la nouvelle valeur de reconstitution . Ainsi, la Française REM bénéficie de sa politique prudente de revalorisation du prix de part mise en place depuis plusieurs années et peut se permettre de maintenir le prix de part d’Epargne Foncière.

Si elle se compare favorablement à d’autres véhicules de sa catégorie en termes d’évolution de prix de part et de taux de distribution (4,64% en 2022 contre moins de 4% pour un certain nombre d’autres SCPI importantes investies sur de l’immobilier de bureau francilien), la SCPI Épargne Foncière subit un fort freinage commercial comme l’ensemble du marché . Au 3 ème trimestre, sa collecte brute s’élève à seulement 18,1 millions d'euros, dont la totalité a compensé le retrait de 21 639 parts. Au 2 ème trimestre, la collecte brute était de 50,5 millions d'euros et de 68,7 millions d'euros au 1 er trimestre. Le nombre de parts en attente de retrait au 30 septembre 2023 s’élève à 152.209 (117 millions d'euros), soit 2,4 % de la capitalisation de la SCPI Épargne Foncière .

Une politique d’acquisitions très active

La gestion du patrimoine d’Épargne Foncière continue à concentrer toute l’attention de la société de gestion qui a procédé à cinq arbitrages au cours du troisième trimestre pour un prix global net vendeur de plus de 28 millions d'euros . La société de gestion poursuit sans relâche le rythme de ses acquisitions. Des projets d’investissements bien avancés concernent des bureaux occupés à 100% situés à Paris et à Londres, ainsi qu’une participation majoritaire dans un portefeuille de cinq cliniques en France.

Ces dernières semaines, La Française REM a par ailleurs finalisé une acquisition auprès d’une société d’investissement privée. Il s'agit d’un actif de commerce situé en plein centre de Nice pour 9 millions d'euros . Ce bâtiment de 900 m 2 donne sur la place Masséna, une zone touristique emblématique de la ville. Il est intégralement loué au groupe Roche Bobois , une entreprise spécialisée dans le mobilier design haut de gamme.

Thierry Molton, Directeur général de La Française REM, s’est félicité de ce nouvel investissement : « Cette acquisition constitue un bon complément à notre portefeuille d’actifs commerces par la qualité du locataire , la visibilité , l’emplacement prime de l’actif et plus généralement de sa proximité avec de nombreuses enseignes de renom. »

Pour continuer à mener à bien son ambitieuse politique d’acquisitions et redynamiser sa collecte, La Française REM a décidé de réduire le délai de jouissance de la SCPI Épargne Foncière : à compter du 1 er octobre 2023, celui-ci passe au 1 er jour du mois qui suit le mois de souscription, au lieu du 1 er jour du 4 ème mois.