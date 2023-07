La SCPI Épargne Foncière (La Française REM) acquiert « off-market » un immeuble de bureaux loué à L’Oréal

En termes de capitalisation, la SCPI Épargne Foncière est la plus importante du marché avec plus de 5 milliards d'euros d’encours, suite à sa fusion avec les SCPI Pierre Privilège, Multimmobilier 2 et Eurofoncière 2. Depuis le début de l'année, elle continue à afficher une collecte dynamique avec 44,8 millions d'euros de nouveaux capitaux (nets de retraits) levés auprès des associés au cours du 1er trimestre 2023. Sur cette même période, trois acquisitions en VEFA ont été réalisées dans des métropoles régionales françaises pour un montant global de 100 millions d'euros.

Plus récemment, la société de gestion La Française REM a annoncé, pour le compte d’Épargne Foncière, une nouvelle opération « off market » sur un immeuble neuf de plus de 6.000 m² situé à Clichy (92) et intégralement loué à L’Oréal.

Un immeuble neuf en position stratégique sur la première couronne Nord parisienne

Dans le cadre du développement du Grand Paris, la commune de Clichy , située à l’extrême nord des Hauts-de-Seine, constitue une zone stratégique desservie par deux lignes de métro (13 et 14) et le RER C. Cet accès immédiat au centre de Paris sera complété par la future ligne 15 du métro qui reliera la station Saint-Denis Pleyel à La Défense.

L’immeuble neuf sur lequel la SCPI Épargne Foncière a jeté son dévolu est situé à proximité de la station porte de Clichy, au 17 rue Martre. Il a été développé par Lazard Groupe Real Estate dans le cadre de son programme Link-It , en partenariat avec l’agence d’architecture Valero Gadan & Associés.

La cession de cet actif à La Française REM s’est effectuée « off market » , sans concurrence intermédiée entre acheteurs. Pour Lazard Group Real Estate, elle clôture cette opération immobilière composée de deux immeubles, dont l’un – d’une surface de 1.920 m² – avait été acquis en VEFA dès 2021 par le département des Hauts-de-Seine.

Un locataire prestigieux pour un actif visant les meilleures certifications environnementales actuelles

L’immeuble récemment acquis par la SCPI Épargne Foncière à Clichy développe 6.800 m² de surface locative en R+8 avec 465 m² de terrasses. Il a été livré en février 2023 et est entièrement loué à L’Oréal . Il est à noter que le siège monde de cette prestigieuse multinationale spécialisée en produits cosmétiques est situé à quelques encablures, au 41 rue Martre.

D'après son communiqué, le bâtiment est aux standards de la « charte de construction neuve » de la société de gestion La Française REM , proposant à ses occupants un service de conciergerie virtuelle, des casiers sécurisés, un ensemble de services connectés, des douches, un restaurant inter-entreprise, un espace food connecté, un lounge, des espaces de relaxation, une salle modulable multi-activités et des locaux vélos.

L’immeuble ambitionne d’obtenir la certification environnementale Breeam Very Good ainsi que le label E+C- niveau E2C1 . Sa performance énergétique est de -40 % par rapport à la RT2012, ce qui correspond à l’objectif 2030 du Décret Tertiaire de 2019 concernant les locaux tertiaires de plus de 1.000 m².

