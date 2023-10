La SCPI Efimmo 1 de Sofidy réalise plus de 6 millions d'euros de plus-values dans le quartier central des affaires parisien

Depuis plus de 35 ans, la société de gestion Sofidy, filiale de Tikehau Capital, investit dans l’immobilier tertiaire pour le compte de ses SCPI, OPCI, SCI, SIIC et OPCVM Immobiliers. Aujourd'hui, elle compte 8,7 milliards d'euros d’encours sous gestion répartis sur près de 5 000 actifs immobiliers, pour le compte de plus de 55 000 épargnants individuels et d’investisseurs institutionnels.

Sofidy a récemment communiqué sur le maintien des prix de parts de l’ensemble de ses SCPI, alors qu’une vingtaine de véhicules de la place ont révisé leur valorisation à la baisse pendant l’été. Confirmant la résilience de sa SCPI Efimmo 1 spécialisée sur l’immobilier de bureau et malgré des conditions de marché difficiles, Sofidy annonce avoir récemment cédé un actif parisien avec une forte plus-value, lui permettant de distribuer un dividende exceptionnel de 0,74 euros par part à ses associés.

Un actif parisien acheté en 2010 qui a plus que doublé de valeur

Depuis plus d'un an, l’immobilier est globalement orienté à la baisse, mais certains segments ne connaissent pas la crise, loin de là. Un bel exemple a été donné par Sofidy qui, pour le compte de sa SCPI Efimmo 1 , a récemment cédé deux plateaux de bureaux du quartier central des affaires parisien (8 ème arrondissement) pour près de 18 000 euros/m 2 : c’est plus de deux fois le prix qui avait été payé pour acquérir cet actif en 2010 , soit 8 100 euros/m 2 à l’époque.

Pour une surface totale de 578 m 2 , ces deux plateaux ont donc été vendus à 10,3 millions d'euros (prix net vendeur) soit 5,3 millions d'euros de plus que le prix d’achat , frais inclus. D'autre part, le prix de vente est légèrement supérieur (+1,4%) à la dernière expertise réalisée au 31/12/2022, en dépit de la hausse des taux et de la baisse générale des prix observée sur l’immobilier de bureaux francilien depuis le début de l’année. Sofidy revendique sur la durée de portage de l’actif (13 ans) un TRI de 9,5% !

Cette cession s’ajoute à celles réalisées par la SCPI Efimmo 1 depuis 5 ans, totalisant plus de 140 millions d'euros d’après la société de gestion, avec des prix de vente en moyenne supérieurs de 8,6% aux expertises les plus récentes . Cela illustre la prudence de Sofidy sur ses valorisations de portefeuilles.

« Ces cessions d’actifs témoignent de la capacité d’Efimmo 1 à rester agile et réactive pour créer de la valeur tout en maintenant un niveau de performance élevé malgré des conditions de marché moins favorables » résume la société de gestion dans son communiqué.

Un dividende exceptionnel de 0,74 euros par part

La plus-value de 5,3 millions d'euros sur l’actif vendu à Paris fin septembre s’ajoute aux plus-values réalisées depuis le début de l’année 2023 – 1,1 million d'euros au global – sur d’autres d’actifs cédés car « ne répondant plus aux critères d'investissements actuels d’Efimmo 1 ». Sofidy a décidé de récompenser les associés de sa SCPI en distribuant intégralement ces 6,4 millions d'euros sous forme d’un dividende exceptionnel , versé courant décembre. La distribution de plus-value nette qui a été actée sera de 0,74 euros par part, ce qui correspond à presque un mois de distribution courante pour cette SCPI. La société de gestion annonce également que « d’autres opérations d’arbitrages en cours devraient permettre à la SCPI Efimmo 1 de compléter les distributions de plus-values au titre de l’exercice 2023 ».

Comment expliquer la capacité de Sofidy à réaliser des plus-values spectaculaires dans un marché immobilier où de nombreux vendeurs sont confrontés à de fortes décotes lorsqu’ils matérialisent leurs cessions ? C’est sans doute le résultat d’une politique d’investissement particulièrement prudente et disciplinée déployée au cours des dernières années par la société de gestion sur sa SCPI spécialisée en immobilier de bureaux. Sofidy insiste notamment sur « la forte mutualisation du risque » qui découle de la typologie des actifs sélectionnés : « des actifs de bureaux de petites et moyennes surfaces (près de 270 actifs pour une valeur moyenne unitaire de 7 millions d'euros) au sein des métropoles dynamiques européennes ».