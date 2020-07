La SCPI Atream Hotels acquiert une partie du Center Parcs Nordseeküste en Allemagne pour 11,8 millions €

Forte d'une capitalisation de 175 millions €, la SCPI Atream Hotels créée en 2016 investit majoritairement dans le domaine de l'hôtellerie, et plus accessoirement dans des résidences de tourisme, d'affaires, étudiantes ou seniors. Le portefeuille immobilier détenu par Atream Hotels est situé à 93% hors de France : Belgique (38%), Allemagne (36%) et Pays-Bas (19%). Au cours du dernier trimestre 2019, Atream annonce avoir finalisé l'acquisition du Center Parcs Nordseeküste pour le compte de la SCPI Atream Hotels.

Le montant de cette acquisition est de 11,8 millions €. Le transfert de propriété a eu lieu le 10 octobre 2019, générant pour la SCPI des loyers à partir de cette date. Atream considère le secteur des villages de vacances en Europe du Nord comme un segment stratégique. La qualité de l'exploitant, le groupe Pierre & Vacances Center Parcs, leader européen des résidences de tourisme, et la durée du bail -15 ans ferme-, sécurisent cet actif en termes de perspectives locatives pour la SCPI Atream Hotels. L'ensemble immobilier acquis est classé « 3 birdies », il est situé à proximité d'un site protégé -la mer des Wadden- classé au Patrimoine Mondial de l'Unesco.

Le Center Parcs Nordseeküste propose 248 cottages, 97 appartements rénovés en 2017 et un hôtel de 78 chambres rénové en 2018. On peut également y trouver un certain nombre de boutiques, 3 restaurants, des espaces de loisirs (bowling, mini-golf, terrains de tennis, etc.), ainsi que l'espace aquatique « Acqua Mundo » avec diverses piscines et toboggans répartis sur plusieurs niveaux.

Il s'agit de la 4ème acquisition en Allemagne pour la SCPI Atream Hotels, qui confirme ce pays comme une destination privilégiée pour les investisseurs dans cette typologie d'immobilier. Réalité assez peu connue, l'industrie touristique en Allemagne représente en effet 8,6 % de son PIB, avec un volume de 477 millions de nuitées (hôtels, résidences de tourisme, campings) en 2018, dont 87 millions de nuitées effectuées par des touristes étrangers.

« Avec cette nouvelle acquisition, la SCPI Atream Hotels renforce son patrimoine immobilier dédié à l'industrie touristique en Europe et poursuit ainsi sa stratégie. Nous sommes ravis de consolider à cette occasion notre partenariat avec Pierre &Vacances Center Parcs, leader européen des villages de vacances et des résidences de tourisme. Atream compte désormais 4 établissements en Allemagne et permet par ses investissements de contribuer à l'attractivité du tourisme dans le pays » analyse Pascal Savary, Président d'Atream.