La SCPI Atream Hotels acquiert l'hôtel B&B Stuttgart Airport Messe

La société Atream annonce avoir signé pour le compte de sa SCPI Atream Hotels l'acquisition d'un hôtel milieu de gamme exploité par l'enseigne internationale B&B à proximité immédiate de l'aéroport international de Stuttgart.

La SCPI Atream Hotels est une des rares SCPI spécialisées sur le secteur de l'hôtellerie, des résidences de tourisme et d'affaires. Ce positionnement de niche lui a permis depuis sa création en 2016 de collecter plus de 175 millions € de capitaux. Sur la seule année 2019, son encours a plus que doublé avec une collecte nette de 113 millions €.

Pour faire face à ce niveau de collecte très élevé, la société de gestion met tout en œuvre pour sélectionner les actifs pertinents, à même de donner aux associés de la SCPI le rendement espéré compris entre 4% et 5% (4,75% précisément en 2019). Les acquisitions se succèdent à un rythme soutenu, pas moins de 8 actifs ayant rejoint le portefeuille de la SCPI au cours de l'année 2019. Dernière acquisition de l'année 2019 dont le transfert de propriété a été finalisé le 18 décembre, l'hôtel B&B Stuttgart Airport de 101 chambres, dont le prix acte en main est annoncé à 10,6 millions € avec un rendement locatif initial de 4,66% au bénéfice de la SCPI. Atream a négocié pour cette opération la garantie corporate de la société mère B&B Hotels SAS, marque internationale établie détenant plus de 420 hôtels à travers le monde. Le positionnement géographique de cet hôtel est idéal : l'aéroport international de Stuttgart est le 8ème aéroport d'Allemagne, il dessert la capitale du Land de Bade-Würtemberg, une des villes les plus dynamiques d'Allemagne avec notamment les sièges sociaux des constructeurs automobiles Mercedes-Benz et Porsche.

Pascal Savary, Président d'Atream, mentionne pour sa part avec satisfaction la pertinence de cette opération : « Cette nouvelle acquisition s'inscrit dans la poursuite de notre stratégie définie pour la SCPI Atream Hotels et consolide le positionnement d'Atream sur le segment de l'immobilier touristique en Europe ».