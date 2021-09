La SCPI Affinités Pierre de Groupama Gan REIM investit en Belgique

Jusqu'à présent investie uniquement dans des actifs immobiliers tertiaires français situés majoritairement en régions, la SCPI Affinités Pierre gérée par Groupama Gan REIM a récemment jeté son dévolu sur un ensemble immobilier Bruxellois d'environ 7000 m2, à usage mixte de bureaux, de commerces et pour une part marginale de logements, pour un montant global de 52,8 millions €.

Le format juridique de l'acquisition est assez original, puisque la SCPI Affinités Pierre a signé un bail emphytéotique de 99 ans avec le groupe immobilier Vastint Belgium SA, les droits immobiliers résiduels étant cédés à AG Insurance. Le bâtiment dénommé « Elite House » est livré neuf avec la certification environnementale LEED Platinum, ayant fait l'objet au préalable d'une opération de destruction-reconstruction entre les années 2017 et 2020 pour répondre aux derniers standards en vigueur pour ce type d'actif tertiaire. D'après Vastint Belgium SA, il n'y a que 2 bâtiments certifiés LEED platinum dans toute la Belgique, tous deux situés à Bruxelles et jusqu'à présent détenus par la société immobilière belge : Elite House et Courtyard by Marriott Brussels EU. Elite House a obtenu en novembre 2020 le score de 89 dans le cadre de cette certification LEED, le plus élevé en Belgique.

Les surfaces locatives d'Elite House sont constituées de 3500 m2 d'espaces commerciaux loués à Uniqlo et Basic-Fit, 3200 m2 de bureaux loués à Axa Belgium, et 250 m2 d'appartements. Elite House est situé au cœur de Bruxelles dans le district européen « Leopold », à l'angle de la place Bastion et de la Chaussée d'Ixelles. La station de métro Porte de Namur située sur la ligne circulaire n° 2 (Simonis) est à quelques mètres seulement de l'entrée principale du bâtiment. Groupama Gan REIM a déboursé 52,8 millions € pour cette acquisition, qui représente 20% de la capitalisation de la SCPI Affinités Pierre au 31/12/2020. Selon le communiqué de la société de gestion, cette première opération réalisée en dehors de l'hexagone traduit « la volonté et l'engagement de la SCPI Affinités Pierre de se positionner sur des immeubles neufs, loués à des contreparties de qualité, localisés sur des emplacements reconnus et s'inscrivant dans une démarche environnementale vertueuse ».

Jean-François Houdeau, directeur général de Groupama Gan REIM, résume : « La transaction relative à cet ensemble immobilier mixte, localisé stratégiquement au cœur de Bruxelles, à la jonction des trois quartiers centraux d'affaires, dans un secteur commerçant dynamique, permet à la SCPI Affinités Pierre de réaliser son premier investissement à l'étranger. C'est un actif d'une qualité exceptionnelle qui vient compléter magnifiquement le patrimoine d'actifs français d'ores et déjà constitué. Ce nouvel investissement illustre également la capacité d'origination de Groupama Gan REIM à l'étranger comme en France. »