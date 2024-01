La SCI Territoires Avenir (Arkéa REIM) annonce une 30ème acquisition près de Grenoble

La SCI Territoires Avenir a été lancée il y a un peu plus d’un an par la société de gestion Arkéa REIM, filiale d’Arkéa Investment Services. C’est une unité de compte immobilière d’assurance vie qui a été structurée en partenariat avec Suravenir, l’assureur du groupe Arkéa. La stratégie annoncée est « d’accompagner les grandes transitions sur les territoires en France et en Europe ». Labellisée ISR dès son lancement, cette SCI d’Arkéa REIM connaît une performance remarquable en 2023 (+4,90% depuis le 1er janvier à la date du 5 octobre) avec un actif net en forte croissance (272,6 millions d'euros au 5 octobre 2023), alors même que les marchés immobiliers tertiaires sont très chahutés depuis quelques mois. Elle a récemment annoncé sa 30ème acquisition : un actif logistique situé dans la région de Grenoble.

Un renforcement de la poche logistique

La SCI Territoires Avenir développe une stratégie d’investissement diversifiée en termes sectoriels et géographiques . En effet, ce véhicule immobilier détient des actifs de différentes natures avec un marquage fort sur la thématique logistique (48% du portefeuille en valeur au 31/08/2023) et dans une moindre mesure, sur le secteur des bureaux (24%) et des locaux d’activité (14%) avec une diversification sur l’hospitalité (4%), l’éducation (4%) et le commerce (4%).

En termes géographiques, Arkéa REIM communique sur une ventilation en trois zones :

Sud de la France : 69% au 31/08/2023 ; Ouest : 19% ; Est : 12%.

À noter u ne première acquisition exceptionnelle hors de nos frontières , à Rome, fin septembre 2023 : un commerce de luxe de 400 m² !

Avec cette nouvelle acquisition annoncée en octobre dans les environs de Grenoble pour un montant qui n’a pas été communiqué, mais qui doit représenter plusieurs dizaines de millions d'euros au vu de la surface de l’actif, la SCI Territoires Avenir renforce sa présence stratégique dans le secteur logistique qui dépassera dorénavant 50% de l’allocation du portefeuille.

Un entrepôt de plus de 25.000 m²

Pour sa 30ème acquisition, la SCI Territoires Avenir a jeté son dévolu sur un entrepôt de 25.620 m² (dont 828 m² de bureaux) situé à Le Versoud, à moins de 10 kilomètres du centre de Grenoble et à proximité immédiate de l’aéroport. Grenoble est la 3ème ville de la région Auvergne-Rhône-Alpes , à 110 kilomètres de Lyon – Lyon étant le second marché logistique français après Paris – et à moins de 100 kilomètres du hub lyonnais de Saint Quentin Fallavier, le plus gros hub logistique de France situé à 20 km au sud-est de Lyon. L’actif logistique du Versoud est également situé à moins de 2 kilomètres de l’autoroute A41 qui relie Grenoble à Genève.

L’opération signée par Arkéa REIM se présente sous la forme d’un Sale & Leaseback avec une société d’e-commerce , spécialisée dans la vente d’équipements de plein air, qui a installé son siège social à Annecy en 2022. L’ensemble immobilier a été entièrement rénové en 2021 et est loué sur une durée ferme de 12 ans.

Abdelkader Guennioui, Responsable Fund Management d’Arkéa REIM, résume : « Cette 30ème acquisition marque la plus grosse opération pour le compte de la SCI Territoires Avenir gérée par Arkéa REIM depuis son lancement en juin 2022. Nous accompagnons le locataire en place dans l'extension de son site qui est stratégique à son développement. Cela permettra de générer de la performance à court terme pour nos actionnaires ».