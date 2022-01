La SCI Perial Euro Carbone acquiert un immeuble de bureaux de 5700 m2 à Nantes pour 19 millions €

Avec un encours de 46 millions € au 30/09/2021 à peine plus d’un an après sa création, disponible uniquement en assurance vie, la SCI Perial Euro Carbone ambitionne de participer à la réduction des gaz à effet de serre avec une stratégie bas carbone axée sur les actifs de bureaux en Europe. Dans ce cadre, la société de gestion Perial AM a mis en place un plan d’optimisation, de réduction et de compensation des émissions de gaz à effet de serre (GES) des immeubles détenus par la SCI. La SCI Perial Euro Carbone est labellisée ISR depuis décembre 2020. L’acquisition annoncée à Nantes est la 3ème pour ce fonds immobilier.

Des acquisitions européennes fortement encadrées par des critères ESG

Deux premiers actifs de bureaux en Europe avaient été acquis par la SCI fin 2020 et mi-2021: un immeuble à Bruxelles (le « 3M ») d’une surface de 4400 m2 acheté pour plus de 20 millions € et loué à 3M Belgium BVBA, qui a rejoint le patrimoine en décembre 2020, et une prise de participation minoritaire dans un « club deal » : l’immeuble Les Portes d’Arcueil I racheté par Perial à Gecina pour 300 millions € via son OPPCI Majestal II en juillet dernier.

Pour chaque acquisition de la SCI, la société de gestion procède à une notation de l’actif selon une grille d’analyse extra-financière conforme aux exigences du label ISR. 3 piliers sont pris en compte dans cette notation : le pilier environnemental (E), celui concernant les enjeux sociétaux (S), et le critère de gouvernance (G). Un score est attribué pour chaque pilier, et la note globale de l’actif (sur 100) est obtenue en faisant la somme des piliers. Pour valider une acquisition, la note minimale doit être de 45. Cette notation est ensuite réactualisée annuellement. Pour l’actif bruxellois, une note de 56,4/100 a été attribuée (E : 40,2, S : 15,1, G : 1,1). Pour celui d’Arcueil, la note globale est de 52/100 (E : 22,3, S : 19,4, G : 9,8).

Une 3ème acquisition a été récemment annoncée à Nantes pour la SCI Perial Euro Carbone

Perial Asset Management a confirmé au début du 4ème trimestre 2021 la finalisation de la 3ème acquisition de la SCI Perial Euro Carbone : il s’agit d’un immeuble de bureaux situé à Nantes acheté pour un montant de 19 millions €. Cet actif fait partie du programme immobilier mixte « Îlink » livré en 2018 et 2019 dans le quartier Prairie-au-duc sur l’Ile de Nantes, qui associe immeubles de bureaux, unités commerciales et résidentielles. L’ambition de ce quartier pilote de l’innovation urbaine est de « s’adapter aux nouveaux usages de l’immobilier et aux évolutions des modes de vie, en connectant notamment les habitants entre eux, mais aussi à leur quartier » selon le communiqué de la société de gestion.

L’immeuble acquis par la SCI Perial Euro Carbone déploie ses 5700 m2 en R+9, il dispose de surfaces commerciales (dont 90 % sont subventionnées par la ville de Nantes) ainsi que de 51 emplacements de parking. Il est intégralement loué à plusieurs locataires, dont une majorité d’entreprises du numérique (Sii, Niji…), ainsi qu’à des acteurs de la restauration (We love Soupes, Green Shopper).

« Cette nouvelle acquisition s’inscrit parfaitement dans la stratégie d’investissement de notre SCI Perial Euro Carbone au travers d’un actif innovant répondant à nos exigences en termes de RSE », résume Stéphane Collange, directeur des investissements de Perial Asset Management. Perial n’a pas encore communiqué la note ESG de ce nouvel actif.