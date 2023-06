La rocambolesque histoire qui entoure la vente de l’ancien hôtel particulier de Valéry Giscard d’Estaing

Nexity, qui dément avoir acquis cette demeure parisienne occupée pendant 64 ans par VGE, met en demeure une obscure société qui a relayé cette information.

À Paris, Valéry Giscard d’Estaing (VGE) résidait à l’Élysée mais possédait également une résidence personnelle. Il s’agit d’un hôtel particulier de 660 m² que l’ancien président de la République (1974-1981) a acquis en 1956. Disposant d’un jardin de 400 m², cette propriété se trouve rue de Bénouville, près de la Porte Dauphine, dans le 16e arrondissement de Paris. Le fondateur de l’UDF (Union de la démocratie française) l’avait acquise 6,5 millions de francs (l’équivalent de plus de 2 millions d’euros d’aujourd’hui). À la suite de sa défaite à l’élection de 1981 contre François Mitterrand, on voit Valéry Giscard d’Estaing rejoindre, en partie à pied, cette résidence parisienne après avoir quitté l’Élysée.

L’ancien chef de l’État a vécu rue de Bénouville jusqu’à sa mort en décembre 2020 . Trois ans plus tard, sa famille a vendu cette demeure construite dans les années 1920 pour 19 millions d’euros en septembre dernier, selon DVF, la base de données de Bercy qui vous permet de connaître le prix de vente d’un logement, confirmant une information de Challenges . Une jolie plus-value d’environ 17 millions pour la famille Giscard d’Estaing pour une propriété conservée pendant 64 ans! L’acheteur serait le promoteur immobilier Nexity , via sa filiale Richardière. Jusque-là, rien d’anormal. Problème: Nexity affirme ne pas être le nouveau propriétaire de l’ancien hôtel de VGE. « Nous avons juste été en charge de la gestion de ce bien qui a pris fin par le transfert de propriété au nouveau propriétaire », précise le promoteur.

Une société basée à 3 endroits différents

Pourtant, la vente a bien été réalisée entre la famille Giscard et Nexity. Ce sont les services de France Cadastre qui l’affirment. France Cadastre est une société privée et n’a rien à voir avec le site cadastre.gouv.fr qui dépend, lui, du ministère de l’Économie via la Direction générale des finances publiques. « C’est une fausse information! », martèle Nexity qui pense qu’une confusion serait à l’origine de cette erreur. Une bévue qui leur cause du tort car l’information a été relayée par plusieurs médias. Pour y remédier le promoteur a adressé une lettre de mise en demeure à France Cadastre. Le flou semble entourer cette étrange société.

Une entreprise portant le même nom et basée à Lisieux (14), a été radiée en février...2005, selon le site societe.com . Une autre, située dans l’Oise (60), a fait l’objet d’une demande de création en octobre 2020 auprès de l’INPI (Institut national de la propriété industrielle) qui a été refusée. Un certain Valentin Carpentier en était à l’origine. Ce même M. Carpentier se trouve être le représentant légal d’une troisième société du même nom et basée en...Mayenne (53). C’est à lui que Nexity a décidé d’adresser une lettre de mise en demeure pour lui réclamer un rectificatif, avant d’envisager une éventuelle action en justice. « Nous ne savons pas du tout qui est derrière cette société », s’interroge Nexity. Et, en attendant d’en savoir plus sur cette étrange affaire, le nom (ou du tout du moins le profil) du vrai acquéreur de l’hôtel particulier reste mystérieux.