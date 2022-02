Savez-vous où vous vivrez pendant votre retraite ? L’Insee a mené une étude sur le sujet et en a dévoilé les résultats.

La retraite est l’occasion de déménager pour 12 % des concernés / iStock-PixelsEffect

Un retraité sur huit déménage

L’Institut national de la statistique et des études économiques a mené une étude en lien avec les projets des Français à la retraite et a publié les résultats le 26 janvier. En France (hors Mayotte), entre 2012 et 2017 et par an, 623 000 personnes d’au moins 60 ans ont pris leur retraite. Et, sur ce total, près de 12 % ont pris la décision de déménager soit au moment de leur départ en retraite, soit un an avant ou après celui-ci. Ainsi, selon l’Insee : 5 % des jeunes retraités déménagent l’année du passage à la retraite ; 3 % déménagent l’année qui précède le départ à la retraite ; 4 % déménagent l’année qui suit le départ à la retraite. L’Insee nous apprend que le jeune retraité qui change de résidence au sein de l’Île-de-France a le profil suivant : il est en couple, a des enfants à charge et des revenus modestes et choisit un logement plus petit afin d’anticiper le départ de sa progéniture. Pour les Franciliens quittant la région Île-de-France, il s’agit plutôt de personnes aisées qui décident de laisser tomber leur appartement et la ville pour une maison.

Mer ou montagne

Selon l’étude de l’Insee, 17 % des familles monoparentales et des personnes seules ont déménagé au moins une fois dès la retraite contre 10 % pour les couples (avec ou sans enfants). Des villes plus petites, le départ des enfants, le bord de mer… Ce sont différents éléments qui motivent les retraités à déménager. Les déménagements des couples s’étalent sur des périodes plus importantes précise l’Insee qui ajoute qu’elles sont en lien avec la date de départ à la retraite de chacun des partenaires. Plus les Français sont âgés et moins ils déménagent. Toutefois, les mobilités sont de plus longue distance. Entre 60 et 64 ans, 5 % des retraités changent de logement. Et, pour près d’un quart de ces personnes, il y a un changement de région. Les littoraux (Bretagne, Pays de la Loire…) et le Massif Central attirent particulièrement les jeunes retraités. Ce sont les Franciliens de 60-64 ans qui partent le plus loin. Ils sont 44 % à dire « au revoir » à l’Île-de-France. En province/outre-mer, ce taux descend à 17 %.

Focus sur les couples

L’étude de l’Insee révèle des faits intéressants concernant la mobilité des couples : Le déménagement a souvent lieu au moment du départ à la retraite de l’un des conjoints. Deux pics de mobilités sont constatés : lors du passage à la retraite de chaque partenaire. En cas de décalage entre les départs à la retraite des partenaires, les déménagements entre les deux départs sont moins fréquents. Les déménagements sont encore plus rares après le départ à la retraite du deuxième partenaire. Trois ans après la retraite du second partenaire, moins de 1 % des couples déménage. L’ensemble des résultats de l’étude est disponible en ligne.