« Adeus » la retraite dorée sous le soleil du Portugal ! En effet, le pays a décidé de mettre fin aux avantages fiscaux des retraités européens.

La retraite dorée au Portugal, c’est fini !-iStock-Diomedes Ramos Cruz

Le succès du Portugal auprès des retraités européens

Pays du sud de l’Europe apprécié pour son climat comme pour ses paysages, le Portugal - et plus particulièrement l’Algarve (région très aimée pour ses plages, ses falaises et autres) - attire de nombreux retraités européens. Et si la beauté du Portugal et son climat sont évidemment des éléments convaincants pour venir y vivre, le régime fiscal dont bénéficient les retraités européens est un autre argument en faveur de cette destination prisée. Ce régime a été mis en place en 2009 pour attirer des capitaux étrangers et pour booster l’activité économique du pays après la crise de la dette. Toutefois, mauvaise nouvelle pour les futurs retraités européens, leurs avantages fiscaux vont être supprimés, comme annoncé par Antonio Costa, Premier ministre.

Une mesure qualifiée d’« injustice sociale »

À compter de 2024, le Portugal mettra donc fin au régime fiscal spécial dont les retraités européens (résidents non habituels vivant au Portugal plus de six mois par an) bénéficient. Pour rappel, via ce régime, ces derniers bénéficiaient auparavant de 10 ans d’exonération d’impôt sur le revenu. Puis, en 2020, le taux d’imposition a été limité à 10 % pour les nouveaux arrivants. Pour Antonio Costa, ce régime fiscal attrayant est avant tout une « injustice sociale » puisque les retraités portugais n’ont pas le droit aux mêmes avantages. De plus, la population locale estime que les retraités européens sont responsables de la hausse des prix des logements. Entre 2012 et 2021, d’après une étude de la Fondation portugaise Francisco Manuel dos Santos, les prix de vente des logements portugais ont augmenté de 78 % (contre +35 % en moyenne dans l’Union européenne). En conséquence, les loyers ont eux aussi enregistré une importante hausse. Au cours du deuxième trimestre de cette année, par exemple, le loyer médian a ainsi augmenté de 11 % (en glissement annuel). « Maintenir une telle mesure à l’avenir reviendrait à prolonger une mesure d’injustice fiscale qui n’est pas justifiée, et puis ce serait une façon détournée de continuer à faire monter les prix du marché du logement » a fait savoir le Premier ministre portugais. Ce dernier a néanmoins précisé que les exonérations déjà accordées seraient maintenues. Précisons que depuis sa mise en place, le régime fiscal avantageux accordé aux retraités européens a bénéficié à environ 10 000 personnes dont une majorité de Français, de Britanniques et d’Italiens.

Investissement immobilier : un coup de pouce aux Portugais

Face à la hausse des prix de l’immobilier et afin d’aider les Portugais à pouvoir s’acheter un bien et accéder ainsi à la propriété, le Gouvernement portugais a pris la décision d’aider les emprunteurs en leur permettant de bénéficier d’un taux réduit pendant deux années. Des mesures pour limiter la hausse des prix dans l’immobilier sont également au programme. De son côté, le Premier ministre n’a pas caché sa frustration face à la réponse politique qu’il estime tardive.