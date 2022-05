La RATP rénove son siège social et le loue en partie à d’autres sociétés

La RATP n’aura plus le monopole des bus à Paris en 2025. Cette ouverture forcée à la concurrence oblige le groupe à diversifier ses revenus.

La RATP , Régie Autonome des Transports Parisien, n’a pas souhaité déménager son siège social mais a préféré rénover ce bâtiment de 50.000 m² datant de 1995 et situé non loin de la gare de Lyon (Paris 12e). Et ce, « afin d’optimiser son empreinte tertiaire », assure Delphine Chailloux, en charge de l’optimisation et de la transformation des sites tertiaires du groupe RATP.

Des travaux d’ampleur qui visent à moderniser les espaces de travail mais également à diversifier les sources de revenus du groupe qui n’aura plus le monopole des bus de Paris et de la petite couronne, à partir de 2025. La particularité de cette rénovation qui a coûté un peu moins de 100 millions d’euros? Elle a été orchestrée en interne par la succursale immobilière de la RATP, RATP Real Estate et par une filiale de RATP Real Estate, Urban Station.

Cette ouverture à la concurrence a encouragé l’entreprise de transport à proposer des prestations de location d’espaces en externe, un Business Center , composé de 11 salles de réunion de 18 à 50 personnes sur 2500 m² et d’un espace de réception pouvant accueillir 200 convives, qui ouvrira en juin 2022. « Un moyen d’ajouter des cordes à notre arc dans ce moment difficile de mise en concurrence du groupe », justifie Céline Tignol, directrice de la stratégie immobilière du groupe RATP.

Le Business Center devrait recevoir 30% d’événements interne et 70% en externe. « Cette rénovation répond à nos propres besoins et en même temps permet de nous ouvrir à l’extérieur. Un espace de coworking et d’événementiel donc », explique Céline Tignol qui souhaite démontrer que le groupe sait chercher des positionnements stratégiques divers.

Entre 450€ et 790€ la demi-journée.

« Les salles de réunion de 50 places se font rares sauf dans les hôtels . De plus, la proximité de nos espaces avec la gare de Lyon les rend attrayants », assure Stéphane Soreau, directeur d’Urban Station qui commercialise les espaces événementiels. Cet espace sera ouvert à toutes les entreprises, et réservable en ligne sur le site d’Urban Station. Comptez entre 450€ et 790€ la location pour la demi-journée.

Les salariés de la RATP commencent à investir les lieux, par vagues. La capacité d’accueil du site est désormais de 3300 places contre 2500 avant rénovation. Dans un esprit de flex-office, les places ne sont pas attitrées même pour les membres du Comité exécutif. Des «tisaneries» ou lieux de convivialité prennent place à chaque étage ainsi qu’une salle à café avec vue sur la Seine et un restaurant d’entreprise. Une rénovation qui n’a pas misé sur la déco, plutôt épurée, mais sur des « postes ergonomiques », comme le souligne Stéphane Soreau. Quant aux 260 tonnes d’équipement et de mobilier remplacés, ils ont été recyclés par l’entreprise Tricycle. « Nous souhaitions redonner une vie à notre matériel », se réjouit Guillemette Karpelès, directrice générale de RATP Real Estate.