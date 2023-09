La quasi-centenaire menacée d’expulsion sera bientôt relogée dans une maison

À 98 ans, Irène risquait d’être expulsée cet été de son logement pour des loyers partiellement impayés. Elle sera finalement relogée dans une coquette maison de la banlieue de La Rochelle.

À 98 ans, après avoir occupé le même logement à La Rochelle durant 62 ans, une nonagénaire de La Rochelle risquait d’être expulsée avec le recours de la force publique. C’est du moins ce que laissait entendre un courrier de la préfecture, qui donnait à Irène jusqu’au 16 août, pour faire ses valises et partir. La vieille aveugle était en effet en délicatesse avec sa propriétaire pour des loyers partiellement payés. Le tollé et la mobilisation qui ont entouré cette triste histoire estivale ont fini par payer. Dès le courant de l’été, la mobilisation du public, de l’avocat de la locataire et de nombreux confrères et consœurs a permis d’éviter d’en arriver à ces extrémités.

Dès la fin juillet, la préfecture de Charente-Maritime était revenue sur sa décision pour privilégier une solution de relogement. Et comme le rapporte France Bleu , l’avocat de la vieille dame, Me François Drageon, vient de donner des nouvelles de sa cliente sur les réseaux sociaux. Et elles sont plutôt bonnes. Irène s’est en effet vu offrir un nouveau lieu de vie dans de très belles conditions, avec l’aide d’un bailleur social.

Pendre la crémaillère

«Un office d’HLM lui a déniché une jolie petite maison de plain-pied, avec trois chambres, dans la banlieue de La Rochelle» , écrit l’avocat sur Facebook après s’être entretenu avec sa cliente. Il s’enthousiasme de la voir aussi philosophe, elle qui lui déclare que «la vie, c’est une aventure» et qui se réjouit à l’idée de bientôt «pendre la crémaillère». Il reste toutefois lucide en reconnaissant que pour une dame aussi âgée et qui n’y voit plus rien, le risque est réel qu’elle perde ses repères dans un nouveau logement. Il n’empêche, tout cela vaut bien mieux que s’exposer à une expulsion lorsque l’on est quasiment centenaire.