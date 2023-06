La protection des épargnants en tête des préoccupations de l’AMF

Des épargnants capables de prendre le pouvoir sur leur épargne (© Monica Ly)

Devenue la première place boursière européenne dans la foulée du Brexit, Paris se veut maintenant la championne de la protection des épargnants. Découvrez les six grands chantiers de l’AMF pour mieux encadrer vos relations avec vos conseillers et intermédiaires.

«Les épargnants doivent se sentir capables de prendre le pouvoir sur leur épargne et être bien informé», a martelé Marie-Anne Barbat-Layani nommée présidente de l’AMF fin octobre 2022, à l’occasion de la présentation ce 26 juin de son plan stratégique pour 2023-2027.

L’ancienne directrice de la Fédération bancaire française (FBF), passée par le Trésor et la Fédération nationale du Crédit Agricole place la protection des épargnants en tête des priorités du gendarme boursier, avec la promotion d’une finance plus durable et l’accompagnement de l’innovation (avec son volet de protection des investisseurs dans les crypto-actifs).

Distinguer le jeu de l’investissement

L’énarque veut promouvoir « l’esprit critique » des épargnants, quant aux frais, et à l’adéquation des conseils avec leurs objectifs. «Certains utilisent l’attractivité du jeu pour pousser les particuliers à investir davantage. Il y a danger quand les frontières sont brouillées. L’investissement et le jeu sont deux univers différents. Il ne faut pas que les épargnants se mettent en danger» insiste-t-elle.

La lisibilité de la documentation commerciale

1-L’un des axes fort reste l’examen de la documentation commerciale que vous êtes en droit d’attendre de tous vos prestataires.

Des équipes vont être spécialement formée pour la supervision de la documentation commerciale. «L’AMF sera