La pochette surprise « Made in France »

La pochette-surprise est un concept directement inspiré des cornets cartonnés de notre enfance. Durant des décennies, ces cônes ou cornets colorés déployés dans les commerces de proximité et garnis de surprises ont fait l'objet d'âpres négociations entre parents et enfants. « Voilà » est une pochette-surprise à la mode 2021 pour les grands enfants, comme le démontre son graphisme élégant. Les échantillons de jouets de notre enfance laissent pour l'occasion place à des produits soigneusement sélectionnés. Chaque pochette contient ainsi un assortiment pointu de quatre à huit produits fabriqués sur le territoire français. L'offre de « Voilà » se décline en deux pochettes différentes : « L'inattendue » et « La Superbe », chacune disponible en version masculine ou en version féminine.À l'origine de l'initiative se trouve Fabienne Delahaye, la créatrice du salon « MIF Expo » - le salon du « Made in France », lancé il y a huit ans. Elle indique que l'idée même de la pochette a germé pendant le premier confinement, lors d'une discussion avec Frédérique Libaud, experte en stratégie Relations Presse et aujourd'hui co-fondatrice de « Voilà ». Avec la fermeture des commerces essentiels, les petites marques françaises ont perdu en visibilité dans les boutiques et les vitrines. Elles ont également dû faire face aux défis technologiques du commerce en ligne, ainsi qu'aux problématiques d'approvisionnement. Avec « Voilà », Fabienne Delahaye explique avoir voulu rétablir la visibilité de ces entreprises, mais également les soutenir en temps de crise en mettant l'emploi, la qualité et le savoir-faire français dans une seule et même pochette.Pour garnir ses cornets, Fabienne Delahaye indique avoir dans un premier temps sélectionné les entreprises parmi les 600 exposants référencés au MIF Expo. Les marques associées fabriquent des chaussettes, des cosmétiques, des bijoux ou encore des chocolats. À terme, les deux fondatrices prévoient d'intégrer dans chaque pochette-surprise la description du lieu de fabrication de chaque produit, l'histoire de sa conception, ainsi que d'éventuelles anecdotes sur l'entreprise ou le produit.En 8 ans, le MIF est passé de 15 000 à 80 000 visiteurs. Ce chiffre démontre en partie la tendance du Made in France, et plus généralement du retour à une consommation plus locale et responsable. La crise sanitaire n'a fait qu'amplifier ce phénomène, soulevant la problématique d'acheminement des produits fabriqués à l'étranger. D'abord testée via une campagne de sociofinancement sur la plateforme Ulule, « Voilà » était initialement proposée en format « Découverte », au prix attractif de 29,80 euros. Fort de son succès, le projet a évolué et le prix a été revu pour s'aligner sur les coûts réels d'acheminement des marchandises et de fabrication des pochettes. « L'Inattendue » est aujourd'hui proposée au prix de 49 euros et « La Superbe » est à 94 euros. Une offre plus onéreuse, certes, mais respectueuse des coûts réels de production et d'acheminement hexagonaux. Tendance, locale et responsable, la pochette 100 % Made in France séduit assurément.