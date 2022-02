La plus belle propriété d’Avignon est à vendre pour près de 10 millions

Cette superbe maison de maître de 920 m² à deux pas du Palais des Papes dispose d’un jardin de 2800 m².

À Avignon , une bastide est connue sous le nom de «La Divine comédie». Depuis une dizaine d’années et après deux ans de travaux, ses propriétaires ont fait de cette adresse située à deux pas du Palais des Papes, un havre de raffinement sur 920 m² habitables offrant aux voyageurs cinq suites et un spa. L’endroit est surtout réputé pour disposer du plus grand jardin privé de la ville avec près de 2800 m². Depuis que les espaces verts sont devenus incontournable pour les acheteurs immobiliers, ce luxe n’a pas de prix. Ou plutôt si: compter entre 8 et 10 millions d’euros.

C’est la fourchette sur laquelle il faut tabler pour ce bien d’exception proposé à la vente depuis quelques mois par le réseau Michaël Zingraf. «C’est sans conteste l’une des plus belles maisons de la ville et la plus belle disponible à la vente» , estime Claude Segalin au sein de cette agence, lui qui est Avignonnais d’origine. Une rareté qui justifie un tarif exceptionnel sachant que pour un hôtel particulier de la ville bien retapé disposant de 300 à 400 m², il faut compter habituellement entre 2,5 et 3 millions d’euros.

Entièrement meublé et décoré

L’endroit dispose évidemment de grandes suites et de plusieurs salons dont un de plus de 100 m² ainsi que d’une piscine. Sans oublier son annexe: «Le complot», aménagé dans les anciens communs de l’hôtel particulier. Ce deuxième espace qui dispose de volumes incroyables, est actuellement exploité en bar restaurant, lieu de réception et dispose de trois chambres supplémentaires. Un lieu qui tourne traditionnellement à plein durant le festival. Sachez enfin que si la note est salée, l’ensemble est vendu entièrement meublé et équipé. «Ce qui fait clairement la valeur de cette propriété, c’est son inestimable jardin et le goût avec lequel ses propriétaires passionnés l’ont meublée et décorée» , souligne Claude Segalin. Et les acheteurs les plus gourmands pourront y ajouter d’autres appartements actuellement exploités en locations touristiques.

Quant aux propriétaires actuels, s’ils veulent céder ce bijou, ce n’est pas pour faire face à des difficultés financières mais pour se lancer dans une nouvelle aventure. Le nom de leur maison d’hôtes, la Divine comédie, laisse entendre leur goût pour la langue et le pays de Dante. C’est bien là qu’il compte lancer leur prochaine aventure immobilière qui consistera à redonner vie à un château en Toscane .