La performance des SCI corrige au 3ème trimestre 2023 (ASPIM)

Selon l’ASPIM, le 3ème trimestre 2023 a été marqué par un ralentissement sensible de la collecte et des performances sur les fonds immobiliers non cotés. Les Sociétés Civiles Immobilières (SCI) ne font pas exception avec un basculement en décollecte nette entre juillet et septembre de -832 millions d'euros : une première fois depuis la création de ce support immobilier. En termes de performances, cette catégorie de véhicule immobilier grand public s’affiche nettement dans le rouge à -5% sur les 9 premiers mois de l’année, contre –1,07% au 30 juin.

Les SCI décollectent fortement au T3 2023

Selon l’ASPIM, les sociétés civiles supports d’unités de compte immobilières ont enregistré une décollecte significative de 832 millions d'euros au troisième trimestre 2023 : cela marque une rupture complète par rapport au milliard d’euros de collecte nette du 1er semestre 2023, un chiffre lui-même déjà en chute de 66% par rapport au record enregistré au 1er semestre 2022 (2,5 milliards € de collecte nette). Ainsi, l’ASPIM estime que sur les 9 premiers mois de l’année 2023, la collecte nette des SCI s’élève à seulement 261 millions d'euros .

Une décollecte nette sur les SCI est une première depuis la création de ce support il y a plus de 15 ans. Cette tendance est d’autant plus impressionnante que les rachats réels de la part des épargnants s’avèrent être bien supérieurs au chiffre de la collecte nette puisque l’ASPIM estime à près de 2 milliards d'euros les encours de SCI que les assureurs ont été conduits à détenir dans leurs actifs généraux face aux demandes de remboursements ou d’arbitrages enregistrées sur les contrats d’assurance-vie.

Au 30 septembre 2023, la capitalisation des sociétés civiles unités de compte immobilières s’élève à 25,1 milliards d'euros contre 26,8 milliards € au 30 juin.

Des performances en berne

« Indépendamment de la stabilité des revenus, soutenus par l’indexation des loyers, les corrections de valeurs des patrimoines sous-jacents impactent les performances globales , en particulier celles des OPCI et des sociétés civiles unités de compte immobilières qui répercutent directement ces évolutions dans leurs valeurs liquidatives, mais aussi les prix de souscription de parts de SCPI », résume l’ASPIM dans son récent communiqué.

Sur les SCI, l’effet est impressionnant puisque leur performance globale s’établit à -5% pour les 9 premiers mois de l’année , malgré un rendement locatif courant proche de 4% en rythme annualisé. Là aussi, le 3ème trimestre marque une rupture forte puisque la performance globale des SCI s’affichait encore à -1,07% à fin juin.

Néanmoins, il faut garder à l’esprit que ce score moyen de -5% de performance globale pour cette catégorie de fonds immobilier non coté masque une forte hétérogénéité entre les supports : la plus grosse SCI du marché, Capimmo de Primonial REIM , dont l’actif net était encore de plus de 7 milliards d'euros à fin juin, enregistre une performance globale de -11,65% depuis le début de l’année au 20 octobre 2023 , alors que sa contre-performance se limitait à -1,82% au 30 juin 2023. Pour mémoire, cette SCI qui représente plus du quart des encours de sa catégorie avait atteint une performance de +4,04% en 2022 .

À contrario, d’autres SCI s’affichent en territoire légèrement, voire nettement positif cette année :