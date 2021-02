La pénurie de logements et une possible solution

La Fédération nationale de l'immobilier craint qu'il y ait sous peu une pénurie de logements notamment dans la région Île-de-France. Mais pour contrer en partie ce problème, il existe une solution intéressante.

La pe?nurie de logements et une possible solution - iStock-hanohiki

Le problème : la pénurie de logements

Une solution possible : la transformation des bureaux vides

Le saviez-vous ? Désormais, les banques peuvent accepter les dossiers d'emprunteurs affichant un taux d'endettement supérieur à un tiers des revenus (35 % maximum). En parallèle, la durée d'emprunt a été revue à la hausse (27 ans contre 25 ans). Cependant, les ménages français pourraient se retrouver face à un problème majeur : le manque de logements. Les professionnels du secteur de l'immobilier pensent d'ailleurs que le nombre de transactions sera à nouveau à la baisse en 2021. Pour la Fédération nationale de l'immobilier (Fnaim), la politique de logement adoptée par le gouvernement français est en cause. Car, si beaucoup saluent certaines initiatives, comme l'assouplissement des recommandations du Haut conseil pour la stabilité financière (HCSF) concernant l'accès des ménages aux emprunts immobiliers, divers points négatifs sont pointés du doigt par les experts. Le problème est en fait triple : Les logements à acheter (avec ou sans travaux) sont trop peu nombreux sur le territoire ; Les élections municipales ont retardé les délivrances de permis de construire, ce qui a entraîné une baisse des constructions neuves ; La crise sanitaire a impacté le secteur de l'immobilier. Ainsi, beaucoup de projets n'ont pas vu le jour quand d'autres accusent un retard important. À titre d'information, en 2020, les constructions neuves ont baissé de 22,3 % selon la FFB (Fédération française du bâtiment). Les mises en chantier ont elles baissé d'un peu plus de 8 % et les autorisations d'urbanisme ont connu une baisse de près de 15 %.Recycler des bureaux vides en logements ? C'est la solution envisagée par Novaxia en association avec quatre assureurs-vie (Suravenir, Spirica, AG2R la Mondiale et Generali). L'objectif est de lever un milliard d'euros en trois ans pour transformer des bureaux vacants en logements habitables. C'était d'ailleurs l'une des grandes mesures de la loi ELAN (2018) afin de lutter contre la pénurie de logements. Un fonds spécifique - Novaxia R - va être lancé au printemps. « On ambitionne de déployer un milliard d'euros d'investissements, l'équivalent de 250 000 m2 de surface de plancher ou l'équivalent de 4 000 logements [sur] les trois prochaines années » explique ainsi Joachim Azan, président fondateur de Novaxia. « Acheter des immeubles de bureaux avec une décote de l'ordre de 20 à 30 % [et] fabriquer du logement à l'issue de cette transformation », tel est l'objectif du fonds. Un rendement de 5 % est espéré. Rien qu'en Île-de-France, il y a selon Novaxia, trois millions de mètres carrés de bureaux vides sans oublier « 3 à 6 millions de mètres du fait du télétravail », solution de plus en plus adoptée depuis le début de la pandémie. Face à la pénurie de logements en région parisienne comme dans le reste de la France, le recyclage de bureaux vides semble donc être une solution qui a de l'avenir.