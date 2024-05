La paume de votre main : un moyen de paiement pour l'avenir ? / iStock.com - Maximkostenko

Le paiement via la paume de sa main

Après le paiement sans contact et le paiement via le mobile, le paiement via la paume de sa main arrive. Plus besoin de sortir son téléphone ou sa carte de crédit pour régler un achat, il suffit de montrer sa main. Mais comment est-ce possible ? Ici, pas de puce implantée dans la paume mais plutôt un capteur ajouté au terminal de paiement qui analyse l’empreinte et le système veineux de la paume. Et pour associer une carte bancaire à la paume de sa main, il suffit de s’enregistrer sur une borne dédiée. Il faut alors renseigner son nom et prénom puis scanner sa carte de crédit et ensuite enregistrer son schéma veineux. Pour information, chaque schéma veineux est unique même pour les jumeaux. Mieux encore, le schéma veineux est impossible à falsifier et la main doit être vivante pour que le sang puisse circuler. « La reconnaissance biométrique pour la main passe par la reconnaissance des vaisseaux sanguins de la main. On vérifie que c'est bien une main vivante, que le sang circule bien », explique Corinne Hénin, experte en cybersécurité.

La solution Amazon One déjà utilisée 8 millions de fois

Amazon a déjà développé son système de reconnaissance palmaire. Intitulée Amazon One, cette solution est disponible depuis quelques années dans tous les magasins Amazon ainsi que dans des supermarchés. Et désormais Amazon One est disponible dans des salles de sport, aéroports et dans des stades. Autrement dit, le service se déploie rapidement aux États-Unis. Et pour s’enregistrer, plus besoin de se rendre à une borne puisqu’Amazon permet maintenant à ses utilisateurs de le faire directement depuis leur mobile via une application dédiée. Le paiement grâce à la paume de la main a déjà été utilisé plus de 8 millions de fois et 80% des utilisateurs s’en servent régulièrement. En France, c’est l’entreprise Ingenico, spécialisée dans les terminaux de paiement qui veut se lancer.

Les données personnelles sont-elles protégées ?

Évidemment avec une telle technologie, la question des données personnelles n’a pas tardé à se poser. Les données biométriques sont des données sensibles, alors il est légitime de se demander où elles sont stockées ou si elles peuvent être piratées. Selon Cécile Vernudachi, avocate spécialisée en droit du numérique et des données personnelles, les acteurs qui voudront développer ce moyen de paiement devront travailler en étroite collaboration avec les autorités de régulation (comme la Cnil) pour encadrer juridiquement cette pratique. Concernant la gestion des données, « si ces données ne sont pas stockées localement mais sont hébergées à l’extérieur, il faudra a minima démontrer que ces données biométriques sont chiffrées », explique l’experte. Cette dernière ajoute que ces données devront être hébergées sur des serveurs européens pour des questions de sécurité.