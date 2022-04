La nouvelle SCPI Remake Live gérée par Remake AM annonce ses 2 premières acquisitions

Une nouvelle société de gestion de SCPI a récemment vu le jour, Remake Asset Management, cofondée par deux experts aguerris du monde de l’immobilier non coté -Nicolas Kert et David Seksig qui sont des anciens responsables de Novaxia-. Remake Asset Management a officiellement obtenu son agrément AMF fin 2021 et a lancé la SCPI Remake Live dans la foulée, avec 20 millions € de seed money collectés auprès d’investisseurs fondateurs et d’institutionnels. La commercialisation de cette nouvelle SCPI a démarré en mars 2022 avec un objectif de collecte de 100 millions € sur l’année. La société de gestion vient d’annoncer les deux premières acquisitions pour Remake Live : une résidence étudiante à Bordeaux et un immeuble de bureaux à Cergy-Pontoise.

Une SCPI au modèle de chargement original

Remake Live est la 3ème SCPI du marché à revendiquer le « zéro frais » à l’entrée, alors que la moyenne du marché des SCPI se situe autour de 10%. En contrepartie, la commission prélevée par la société de gestion sur les loyers perçus est plus élevée que la moyenne : 18% TTC contre une norme de marché de 8% à 12%. Cela permet en particulier à Remake AM de rémunérer les distributeurs de sa SCPI en « running fees ». D’autre part, comme c’est le cas pour les autres SCPI du marché sans commission de souscription, la SCPI Remake Live facture une commission de retrait de 5% TTC aux associés qui sortent avant une échéance de 5 ans (sauf accidents de la vie).

La SCPI Remake Live vise un TRI de 5,9 % sur 10 ans avec un taux de distribution prévisionnel de 5,5 % par an.

Une première acquisition pour la SCPI Remake Live dans le domaine social : une résidence étudiante à Bordeaux en nue-propriété

La société de gestion précise dans sa documentation commerciale que 5 à 10 % des fonds collectés par la SCPI Remake Live seront « affectés à des projets immobiliers à fort contenu social en France dans un délai de 3 ans. » Les revenus générés par ces investissements peuvent potentiellement être nuls, ce qui signifie qu’une partie de la rentabilité du véhicule est mise en sourdine au profit de l’engagement éthique. « Nous assumons que cette poche du fonds fasse un peu baisser le rendement total du portefeuille car elle permet d’avoir un véritable impact social », explique Nicolas Kert, Président de Remake Asset Management.

Une des deux premières acquisitions annoncées par Remake AM correspond précisément à cette poche sociale assortie d’un moindre rendement mais d’une dimension ESG forte : il s’agit d’une résidence étudiante située à Bordeaux, acquise par l’intermédiaire d’Agarim (un spécialiste de l’origination et de l’ingénierie juridique et financière d’opérations effectuées en démembrement de propriété). La SCPI Remake Live devient dans cette transaction nue-propriétaire de 40 unités résidentielles étudiantes pour une surface totale de 868 m² en VEFA. Le projet immobilier est développé par Adim, une entité du groupe Vinci. Cet ensemble immobilier sera édifié sur la rive droite de la Garonne, face au quartier historique des Chartrons et des Bassins à Flot. Il s’insère au cœur d’un secteur en pleine transformation urbaine, redynamisé par la Métropole de Bordeaux. L’usufruit sera détenu par un organisme de logement social (le groupe Vilogia) sur une durée de 16 ans.

David Seksig, Directeur Général de Remake, explique à propos de cette acquisition : « Conformément à sa stratégie d’investissement, Remake Live alloue 5 à 10% de sa collecte dans de l’immobilier social au sein des territoires en devenir afin de rendre la ville accessible au plus grand nombre. Cet investissement dans l’un des plus grands projets d’aménagement de France va permettre aux étudiants éligibles d’accéder à des logements neufs dans des conditions financières abordables. »

Géraldine Chaigne et Nayma Khellaf, fondatrices d’Agarim, complètent : « Nous sommes fières de ce partenariat avec Remake, qui s’inscrit dans notre accompagnement et notre expertise auprès d’institutionnels désireux d’investir dans le résidentiel via la nue-propriété et qui conforte notre positionnement d’acteur spécialiste des montages en démembrement. »

Un immeuble de bureaux mono-locataire grand compte à Cergy-Pontoise

La seconde acquisition annoncée par la SCPI Remake Live concerne un immeuble de bureaux à Cergy-Pontoise. Le bâtiment, qui développe une surface locative de plus de 6500 m² sur une parcelle de 12.000m², est situé au 10/16 rue Francis Combe, non loin de la station de RER Cergy Préfecture. Il est intégralement occupé par Orange depuis de nombreuses années et bénéficie actuellement d’un plan d’isolation thermique ambitieux destiné à upgrader sa « signature énergétique ». L’opération s’est faite sur la base d’un taux de rendement acte en mains de 6,94% (rendement locatif instantané, non garanti).

« Situé à proximité du RER et de la faculté de Droit de Cergy, l’ensemble immobilier occupe une place de choix dans une zone en pleine régénération dans la continuité du projet « Grand Centre – Cœur d’Agglo » visant un doublement du nombre d’habitants et la création de 3.000 emplois » résume Julien Lamy, Directeur des Investissements de Remake.

David Seksig ajoute : « Parce que la ville doit se transformer, Remake Live privilégie les critères géographiques et fait le choix du temps long dans ses acquisitions. La SCPI, conformément aux convictions ESG de Remake, privilégie aussi les immeubles que l’on peut améliorer dans une logique respectueuse de l’environnement. »