La meilleure tour de bureaux du monde se trouve à La Défense

La tour Trinity vient de décrocher un prix mondial 2022 de la meilleure tour de bureaux devant des réalisations situées à Tokyo, Melbourne et Sydney.

Ça y est, la France est championne du monde... dans la catégorie des tours de bureaux! La Tour Trinity située à La Défense et réalisée par l’agence Cro&Co architecture vient en effet de décrocher le premier prix 2022 de la catégorie «Best Tall Office Building» dans le cadre du concours annuel organisé par l’association CTBUH (Council on Tall Buildings and Urban Habitat, Conseil des immeubles de grande hauteur et de l’habitat urbain) . Cette structure américaine est un organisme à but non lucratif qui facilite l’échange de connaissances sur les questions relatives aux immeubles de grande hauteur et aux villes du futur. Ses informations sur les gratte-ciel font figure de référence.

Pour ce prix, la tour Trinity était confrontée à 9 autres réalisations asiatiques, australiennes et nord-américaines et s’est imposée devant le 130 Lonsdale street à Melbourne et Brookfield Place à Sydney. De son côté, la tour Tokyo Torch Tokiwabashi a décroché le prix du public. Le jury du prix a salué l’architecture durable et innovante de cet immeuble que Le Figaro immobilier vous avait présenté en janvier 2021 (article dont nous reprenons ici le diaporama). Le dossier, défendu par l’architecte Jean-Luc Crochon et Vincent Jean-Pierre d’Unibail-Rodamco-Westfield (société propriétaire des lieux), a séduit le jury sur la capacité de cette tour à devenir un lieu de travail inspirant, reconnectant les usagers à leur environnement.

Des fenêtres qui s’ouvrent

Il est vrai que ce gratte-ciel permet à ses utilisateurs de disposer d’un espace extérieur accessible directement depuis chaque étage ou encore d’ouvrir une fenêtre, geste qui n’était plus forcément possible dans bon nombre de tours. Par ailleurs, la tour Trinity avait également opté pour un parti pris architectural peu courant en optant pour un noyau décentré. Ce noyau qui regroupe habituellement les accès (ascenseurs, escaliers) et divers services est en général central et aveugle pour conserver de la lumière tout autour. Pour Trinity, ce choix a permis de faire du noyau un véritable cœur de vie, animé par des ascenseurs panoramiques et de larges paliers aménageables visibles de l’extérieur. Autre choix apprécié: le fait d’implanter au 25e étage un auditorium et un fitness commun à l’immeuble, permettant à tous d’y profiter des meilleures vues.