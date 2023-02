La mairie rachète ce château privé dans l’Indre pour 100 euros

La municipalité de Villedieu-sur-Indre (36) va tenter de sauver ce qui est encore possible dans ce château en ruine, qui appartenait à des promoteurs étrangers.

Acquérir un château paraît souvent inaccessible. Pas pour la collectivité de Villedieu-sur-Indre, dans l’Indre (36), qui va acquérir un château du XIe siècle appartenant à des promoteurs étrangers, pour la modique somme de 100 €, raconte France 3 Centre-Val de Loire . Le conseil municipal a voté, vendredi dernier, l’acquisition du château. Il faut reconnaître que le château en ruines ressemble plus à un château de cartes qu’à une propriété flambant neuve. « Il ne vaut pas plus cher que ce que nous donnons », assène Xavier Elbaz, le maire de Villedieu-sur-Indre.

Pour quelle raison les propriétaires, des promoteurs du groupe Opus Development Corporation, acceptent-ils de se séparer de leur château acheté en 1999 pour un prix aussi dérisoire ? « Quand ils ont fait l’acquisition du château, il était déjà en ruine. Ce bien est à l’abandon depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Les promoteurs avaient un projet: transformer le château en un hôtel de standing mais lors de la crise de 2008, la société qui devait le réhabiliter en hôtel s’est effondrée et depuis aucun projet n’a pu voir le jour », assure Xavier Elbaz. Ils avaient acheté le château pour 2390 €.

2 millions d’euros avec les communs et les bois

Pour le maire, soit le château allait s’écrouler prochainement, soit la collectivité s’en mêlait pour tenter de sauver ce qu’il y a encore à sauver. La toiture part en lambeaux, les poutres pendent dans le vide et des arbres poussent même à travers les fenêtres. « Ce n’est tenable pour aucun acteur privé en l’état », affirme le maire. L’objectif étant de « refaire une façade propre, des tours propres et de tout défricher, ce qui prendra au minimum 10 ans , se projette-t-il. Si un jour j’arrive à faire cela, ce sera la plus belle chose que j’aurais faite pendant mon mandat ».

Le château tombera-t-il ensuite entre les mains d’un acteur privé qui l’exploitera? Comme il est à cheval sur un golf de 18 trous, servira-t-il d’hébergements pour les passionnés de golf? « Je suis face à un mur. Je ne vois pas l’après. C’est à des millions de kilomètres de la situation actuelle. Si je me projetais trop, les gens me prendraient pour un fou et à raison », souligne Xavier Elbaz. L’année 2023 servira en tout cas à étudier le moyen de rendre le château plus esthétique et à évaluer le budget nécessaire pour que cette opération réussisse.

Les promoteurs étrangers conservent les communs du château et ses 40 hectares de terres et de bois acquis au fil du temps. Ils ont acheté le château 2390 €. Quant aux communs et aux bois, les promoteurs ont dû débourser 724.000 €, puis 688.000 € pour d’autres bois, 110.000 euros pour d’autres terres et encore d’autres terres pour 285.000 €... jusqu’à atteindre un montant avoisinant les deux millions d’euros pour le château, les dépendances et les bois. La municipalité aurait bien fait l’acquisition des communs également mais les promoteurs en demandent des millions d’euros. Un budget trop élevé cette fois pour la mairie.