La mairie de Lisbonne veut louer des logements Airbnb pour les sous-louer

Comme Paris, la capitale portugaise les destine à des ménages modestes. Mais plutôt que de les racheter, elle envisage de les louer.

Les difficultés que rencontrent les loueurs Airbnb inspirent plusieurs capitales européennes. À l'instar de Paris, Lisbonne envisage de loger les ménages modestes dans ces logements vides d'occupants, en raison du Covid-19. Mais d'une manière légèrement différente. Là où Anne Hidalgo veut racheter ces biens pour ensuite les louer à bas prix à des particuliers en difficulté, son homologue socialiste portugais Fernando Medina prévoit de les prendre en location pour ensuite les sous-louer aux ménages modestes. «Au Portugal, nous n'avons pas de parc social comme en France. Par ailleurs, le marché locatif est peu actif, ce qui a fait grimper les loyers surtout dans les quartiers les plus prisés», explique Cecile Goncalves, présidente de l'agence Maison au Portugal.

L'objectif? Louer un millier de logements d'ici la fin de l'année, comme le prévoit son programme baptisé «Renda Segura» («loyer sécurisé»). Pour cela, la mairie de Lisbonne va dépenser quatre millions d'euros par an. Un premier appel d'offres a été lancé pour mettre, d'ici fin juin, 300 logements à disposition des futurs locataires. Un second aura lieu entre le 15 septembre et le 30 octobre. «La mesure concerne les logements non meublés», précise Fernando Medina. Une fois la demande soumise par le propriétaire, la mairie effectue une visite du bien, estime sa valeur pour la comparer à celle que le bailleur propose, avant de donner son accord ou pas.

Exonérés de certaines taxes

Mais avant de sous-louer ces logements, la mairie doit obtenir un accord écrit des propriétaires, selon le code civil portugais (article 1088). Sans quoi, cette sous-location est illégale. Pour les convaincre, la municipalité prévoit de les exonérer d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés et de taxe foncière. Des avantages qui ont de quoi faire réfléchir dans un tel contexte. Surtout, en parallèle, la mairie assure aux propriétaires qu'ils disposeront d'un «revenu fixe, payé à temps, sans risques, ni complications».

Concrètement, les baux de location seront signés pour cinq ans. Pendant cette période, les bailleurs pourront toucher un loyer compris entre 450 et 1000 euros par mois selon la surface du logement (des studios aux T4). Soit autour de 10 euros le m². Des tarifs variables selon les quartiers, les autres caractéristiques du bien (étage, état, exposition...) et ceux de l'immeuble qui sont inférieurs à ceux de la plupart des quartiers de Lisbonne. À Lisbonne, les loyers peuvent grimper jusqu'à près de 15 euros le m², là où ils peuvent dépasser les 30 euros pour les quartiers les plus prisés de Paris.