La future ligne 15 du métro fait déjà grimper les prix des villes desservies

La hausse des prix des biens immobiliers à la vente dans les villes desservies par la future ligne 15 est supérieure à celle constatée dans le reste de la région parisienne.

La future ligne 15 du métro, automatique et entièrement souterraine, formera un cercle de 75 kilomètres autour de la capitale. Elle influe sur les prix de l’immobilier des 22 communes qu’elle reliera. La néo-agence immobilière Hosman, créée en 2018, a comparé les prix des biens vendus en 2017 à ceux cédés au premier semestre 2021. «De manière générale, dans toutes les villes desservies par la ligne 15, les prix augmentent. On constate une très grosse augmentation dans la partie sud et dans la partie ouest et une évolution plus modérée dans la partie est», assure Stanislas de Dinechin, cofondateur d’Hosman. Cette différence s’explique par la mise en service prochaine, en 2025, du tronçon desservant la partie sud, qui relie Boulogne-Billancourt à Noisy-le-Grand. La partie est sera terminée plus tard, en 2030.

Saint-Maur-des-Fossés (94) se distingue tout particulièrement et connaît la plus forte augmentation de ses prix des vente depuis 4 ans et demi: +42,29% entre 2017 et 2021 et affiche un prix au mètre carré de 6616 € début 2021. Montrouge (92) propose également des logements de plus en plus onéreux: + 40,80% sur la même période, à 8357 euros le m². Ce qui en fait la troisième ville la plus chère, située sur la future ligne 15, après Issy-les-Moulineaux (8602 euros le mètre carré) et Boulogne-Billancourt (10.007 euros). Des hausses supérieures à celles constatées dans le reste de la région parisienne: en moyenne, sur 5 années, les prix ont augmenté de 18,4% en Ile de France. Dans le 94 notamment, on note une augmentation de 14,4% contre 23,3 % pour les villes traversées par la ligne 15.

Verdure et proximité avec Paris

Ces villes bénéficiaient déjà d’une bonne desserte par les transports en commun: le RER A pour Saint-Maur-des-Fossés et la ligne 4 pour Montrouge. «Ce n’est pas uniquement l’effet ligne 15. Paris est devenu très cher, les familles se rabattent donc sur la Première couronne. Le Covid-19 a également un impact: les acquéreurs recherchent de la verdure, pourquoi pas un espace extérieur. Il est impossible de définir l’impact réel de la ligne 15 mais il existe une corrélation entre l’augmentation des prix de l’immobilier et le passage de la ligne 15», nuance Stanislas de Dinechin. Saint-Maur-des-Fossés possède des qualités intrinsèques: elle regorge de verdure et bénéficie d’une proximité avec Paris, ce qui est très apprécié des futurs propriétaires.

Une augmentation moins forte dans le 93

Le département de la Seine-Saint-Denis, réputé pour être le plus abordable de la Petite couronne, connaît une hausse des prix plus modérée à l’approche de la mise en service de la future ligne 15: + 13,63%. Le prix moyen actuel pour les appartements en vente en Seine-Saint-Denis reste en effet plus accessible que celui des autres départements limitrophes: 4323 euros contre 7227 euros dans les Hauts-de-Seine et 5431 euros dans le Val-de-Marne. La ville d’Aubervilliers sort néanmoins du lot: elle affiche une augmentation des prix des biens à la vente de plus de 31% en 4 ans et demi. Elle comptera deux stations de métro sur la seule ligne 15: une proche de la mairie et l’autre au Fort d’Aubervilliers.