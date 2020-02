La Française REM cède à la Foncière Magellan un parc tertiaire de 11 677 m² à Créteil

En 2006, une partie des bâtiments du parc tertiaire « Tec Parc » situé à Créteil, au sud-est de Paris, avaient été acquis par la société de gestion UFG Rem pour le compte de ses SCPI. Il s'agissait à l'époque de « Nano » et « Exa », aujourd'hui détenus avec « Le Mega », un troisième bâtiment de ce parc, par la SCPI Crédit Mutuel Pierre 1. Cette SCPI est aujourd'hui gérée par le groupe La Française REM, issu il y a une dizaine d'années du rapprochement entre UFG Rem et La Française des Placements.

Le parc tertiaire « Tec Parc », mixte bureaux / activités, est composé de 7 bâtiments développant au total un peu plus de 11.600 m2. Outre les trois actifs de bureaux détenus par la SCPI Crédit Mutuel Pierre 1, on retrouve 4 bâtiments dans la SCPI Multimmobilier 2 : 2 unités de bureaux pour environ 3.600 m2 (« Tera et alto » et « Le Pico ») et 2 unités d'activités pour 2.400 m2 (« Femto » et « Le Giga »). C'est aujourd'hui un ensemble multi-locataire, bénéficiant d'un taux d'occupation de 90%, idéalement situé dans la petite couronne parisienne avec une grande facilité d'accès en transports en communs et par la route. La Française REM a ainsi pu proposer ces actifs à l'arbitrage pour ses SCPI dans de bonnes conditions. C'est la Foncière Magellan, société indépendante de gestion immobilière, qui est l'acquéreur dans cette transaction.

« Après plusieurs acquisitions en région, cette transaction illustre notre capacité à nous positionner sur des parcs d'activité mixtes en Ile-de-France. Nous confirmons ainsi notre volonté de développer nos investissements dans cette typologie d'actif, analyse Steven Perron, président de la Foncière Magellan. Répondant à une logique de création de valeur avec une détention long terme, ce parc offre un revenu locatif mutualisé, au sein d'un parc tertiaire reconnu et bien desservi, notamment par la ligne 8 du métro parisien. »