La foncière d’Ikea s’empare du centre commercial Italie 2

La multinationale Ikéa a récemment finalisé l’acquisition du centre commercial Italie 2 (Paris 13ème) par l’intermédiaire de sa foncière Ingka Centres. L’opération immobilière d’une surface globale de 85.000 m2, qui intègre l’extension Italik et l’immeuble de bureaux Apollo édifié au-dessus des deux centres commerciaux, permettra au géant suédois de l’ameublement de libérer l’emplacement de Paris Madeleine qu’il louait depuis 2019, pour un gain de surface commerciale estimé à 400 m2. Le prix déboursé par la foncière pour les deux centres commerciaux et l’immeuble de bureaux sur la place d’Italie serait proche de 650 millions d'euros. Les vendeurs sont AXA IM Alts et la foncière britannique Hammerson.

Une des plus importantes opérations du 1er trimestre en immobilier commercial

La partie « retail » de l’opération tournerait autour de 500 millions d'euros, dont 450 millions d'euros pour Italie 2 (62.000 m2) détenu à 75% par Axa IM Alts depuis 2019 et à 25% par Hammerson, et 50 millions d'euros pour Italik (6.500 m2) détenu à 100% par Hammerson. Cela en fait la troisième plus importante transaction en immobilier commercial au 1er trimestre 2023 en France , après les deux opérations emblématiques signées par Kering dans le Quartier Central des Affaires parisien (les 35-37 Montaigne rachetés à la Foncière du Triangle d’Or d’Adrien Labi pour un milliard d'euro, dont plus de 600 millions d'euros pour les espaces boutiques, et le 14 Castiglione repris au promoteur Ely-Michel Ruimy pour plus de 500 millions d'euros sur le volet retail de la transaction).

La cession d’Italie 2 se réalise sur des valeurs métriques qui n’ont évidemment rien à voir avec les niveaux stratosphériques que peuvent atteindre les plus belles adresses parisiennes de la Rive Droite réservées aux enseignes du luxe (plus de 200.000 euros/m2), et une certaine décote par rapport aux expertises pré-covid a probablement due être consentie par les vendeurs pour cette opération située au cœur du 13ème arrondissement. Pour une enseigne comme Ikéa, c’est un choix judicieux en termes de ratios coût/surface commerciale offerte : l’enseigne suédoise peut en effet augmenter sa surface locative d’environ 400 m2 (de 5.400 à 5.800 m2) par rapport au magasin occupé actuellement dans le quartier de la Madeleine (Paris 1er) et qui sera transféré avec ses équipes au centre commercial Italie 2 à l’été 2024, sur l’ancien emplacement du Printemps libéré il y a 2 ans.

L’immeuble de bureaux Apollo doit être livré début 2024

L’immeuble Apollo est la partie tertiaire du deal signé par Ingka Centres : détenu à 100% par Axa IM Alts depuis 2020 et en cours de restructuration avec un budget travaux de 50 millions d'euros, cet actif de bureaux de 17.800 m2 devrait être livré avant les Jeux Olymiques, au début de l’année prochaine. La foncière suédoise aurait déboursé entre 100 et 150 millions d'euros pour cet immeuble complémentaire des galeries commerciales Italie 2 et Italik. A terme, Apollo offrira une capacité d’accueil pour 1.700 salariés, avec des loyers qui sont proposés à 550 euros/m2/an sur une commercialisation « en blanc » . L’immeuble ambitionne d’obtenir les certifications environnementales Breeam very good, HQE bâtiment durable Excellent, Effinergie Rénovation, Biodivercity, Ready to Osmoz et WiredScore Gold.

