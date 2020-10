La foncière belge Cofinimmo acquiert une maison de repos et de soins à Bickenbach (Allemagne)

Cofinimmo est une foncière cotée belge à la tête d'un patrimoine immobilier conséquent (4,3 milliards €), avec une forte dominante en immobilier de santé européen. Après avoir annoncé l'acquisition d'une maison de repos et de soins à La Haye aux Pays-Bas au mois de mai, Cofinimmo continue ses emplettes sur ce secteur très porteur avec une nouvelle acquisition, cette fois-ci en Allemagne.

L'Allemagne est sans doute un des pays européens où la problématique du vieillissement de la population se pose aujourd'hui avec le plus d'acuité. L'économie y est également très dynamique, ce qui se traduit par un pouvoir d'achat élevé pour les seniors, rendant d'autant plus attractif l'immobilier de santé pour les investisseurs.

Dans le détail, Cofinimmo a mis la main sur un actif de 6000 m2 pour un montant d'environ 16 millions €. Il s'agit d'une maison de repos et de soins située à Bickenbach, dans le Land de Hesse, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Francfort. Cet ensemble immobilier datant de 2011 développe une capacité de 145 lits, il est loué sur un bail de 23 ans à l'opérateur Alloheim, un des principaux acteurs dans le domaine de la santé en Allemagne avec plus de 40 ans d'expérience, qui opère 223 maisons de repos sur l'ensemble du territoire, ainsi que 77 résidences-services.

« Avec cette acquisition en Allemagne, nous poursuivons activement notre croissance dans l'immobilier de santé, se félicite Jean-Pierre Hanin, CEO de Cofinimmo. Après ce rachat, nous atteindrons le cap des 40 établissements de soins en Allemagne. La valeur de notre portefeuille en immobilier de santé dans ce pays s'élève désormais à plus de 500 millions €, soit plus de trois fois plus qu'au début 2018. Nous renforçons également notre collaboration avec Alloheim, un opérateur qui possède une très longue expérience dans le domaine. »