La fin des codes-barres et leur remplacement par des QR codes serait prévue pour 2027

Victime de ses limites, les codes-barres devraient petit à petit être remplacé par des QR codes dans la grande distribution. Photo d'illustration. (PDPhotos / Pixabay)

L'organisme en charge de la gestion des codes-barres a testé en conditions réelles le déploiement des QR codes dans le secteur de la grande distribution. Ce dernier dispositif devrait à terme remplacer les codes-barres, dont les performances commencent à être insuffisantes. La date de 2027 a été évoquée.

Les limites des codes-barres commencent à se faire sentir et pourraient bien précipiter le remplacement du système de stockage d’information après 40 ans de bons et loyaux services. Ces lignes noires et blanches accompagnées d’une série de 13 chiffres sont bien connues de consommateurs, des acteurs de la grande distribution et des entreprises dans 150 pays. Mais l’organisation qui en a la charge aurait d’ores et déjà commencé à tourner la page, rapporte L’indépendant .

Préparation du déploiement des QR codes

Global Standard 1 (GS1) a en effet lancé des tests en conditions réelles pour évaluer les capacités des QR codes à remplir le rôle précédemment tenu par les codes-barres, et même davantage. Car le volume d’informations que peuvent contenir ces derniers ne suffit plus et il ne peut plus être augmenté. Pour stocker des données plus nombreuses et de natures différentes, il faudra passer par un autre dispositif.

Voilà pourquoi la fin du code-barres est annoncée. Sa disparition dans les supermarchés devrait intervenir en 2027. En attendant, son successeur va progressivement le remplacer sur les produits de consommation. Les QR codes, dont public commence à avoir l’habitude, présentent l’avantage de permettre d’autres opérations que la simple lecture d’une information de prix, par exemple.

Beaucoup plus de possibilités

Avec les QR codes, il serait possible de mettre en place des organisations plus complexes et d’automatiser davantage de processus. En cas de rappel de produits, il serait ainsi envisageable d’utiliser les codes présents sur les emballages des références concernées pour déclencher un message d’alerte lors du scannage en caisse. Cette notification empêcherait l’article potentiellement dangereux de finir chez le consommateur.