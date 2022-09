La famille royale britannique possède des maisons «chez» Dracula en Roumanie

Le roi est un descendant éloigné de Vlad l’Empaleur, chef de guerre roumain qui a inspiré le personnage de Dracula. Un lien particulier avec la Roumanie donc qui l’a poussé à acquérir deux maisons en Transylvanie. Explications avec Stéphane Bern.

Charles III a hérité de propriétés connues après le décès d’Elizabeth II comme Balmoral, dans la campagne écossaise, où la famille royale aime passer l’été et où s’est éteinte la reine, et Sandringham, dans l’est de l’Angleterre, où la reine passait traditionnellement Noël. Le nouveau roi va également devoir céder à son héritier, William, des résidences renommées comme sa propriété d’Highgrove, en Angleterre, non sans quelque déchirement. Celle-ci est un véritable marqueur de ses convictions écologiques. Les 360 hectares étaient d’ailleurs cultivés sans engrais ni pesticide et les eaux usées étaient filtrées via un système élaboré à partir d’un lit de roseaux.

Mais le roi possède également d’autres biens immobiliers, moins connus du grand public, en...Roumanie. En 2006, Charles III a acheté à son compte une maison de campagne bleu vif à Viscri, en Transylvanie. Cet hameau de 400 habitants a su le séduire par ses rues en terre, ses calèches et ses maisons aux couleurs vives entourées de collines verdoyantes. Cette demeure du XVIIIe siècle a été transformée en un centre de formation pour l’artisanat traditionnel. Charles a aussi acquis un bien à Zalán , qu’il a réhabilité en chambre d’hôtes. « La propriété a gardé son authenticité transylvanienne en ayant été soigneusement restaurée avec des méthodes et des matériaux traditionnels », est-il stipulé sur le site de la chambre d’hôte. En effet, les chambres sont dotées de meubles antiques et de textiles de Transylvanie.

Ne vous attendez pas à trouver une télévision mais plutôt de nombreux livres sur les étagères, et évidemment «tea time» oblige, une bouilloire électrique avec du thé. Comptez environ 100 € par nuit. « Le prince de Galles espère que sa maison d’hôtes incitera davantage de personnes à visiter la Transylvanie et favorisera ainsi le développement durable », est-il indiqué. Les recettes engrangées par la chambre d’hôtes sont reversées à la Fondation caritative lancée par le Prince de Galles en Roumanie en 2015, qui vise à protéger le patrimoine du pays. « C’est très modeste, ce n’est pas Highgrove. Ce sont des maisons de village dont Charles III a décidé de préserver l’harmonie , décrit l’animateur de télévision, Stéphane Bern, fin connaisseur de la famille royale britannique. Il a eu un coup de cœur pour ses villages roumains et a acquis ces biens dans une volonté de préservation du patrimoine ».

Mais que deviendront ses propriétés en Roumanie? « Il peut décider de les rattacher au duché de Cornouailles (qui fournit une rente à l’héritier de la Couronne, désormais William, NDLR) auquel cas il reviendrait à William, ou bien les garder dans ses propriétés personnelles », avance Stéphane Bern. Deux scénarios possibles donc pour ces biens achetés par Charles III en tant que descendant éloigné de Vlad l’Empaleur, qui a inspiré le personnage de Dracula, le fameux vampire créé de toutes pièces par le romancier Bram Stoker. Là n’est pas le seul lien qu’entretient le roi avec la Roumanie. « Il est proche de la famille royale de Roumanie. Le roi Michel de Roumanie avait rencontré sa future femme, Anne de Bourbon-Parme, au mariage de la princesse Elizabeth et du duc d’Edimbourg », conclut Stéphane Bern.