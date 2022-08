La Dordogne, département prisé pour une résidence secondaire à la campagne

Une étude du groupe SeLoger recense les départements qui concentrent le plus de recherches de la part d’acquéreurs en quête d’une résidence secondaire à la campagne.

Les vacances battent leur plein. Vous êtes plutôt hôtel, camping, ou bien maison de famille? Les résidences secondaires, elles, ont la cote. Leur nombre ne cesse de croître pour atteindre les 3,6 millions en 2020, l’occasion pour SeLoger, groupe spécialisé dans la diffusion d’annonces immobilières, de publier une étude sur les départements qui rassemblent le plus de recherches de la part des acquéreurs en quête d’une résidence secondaire à la campagne, entre mars 2021 et mars 2022.

C’est la Dordogne (24), en Nouvelle-Aquitaine, qui monte sur le podium des départements les plus recherchés. Son climat pour le moins agréable explique pourquoi ce département tire aussi bien son épingle du jeu. Les prix de l’immobilier dans ce territoire sont également très attractifs. Comptez 1488 €/m² en moyenne.

Sur le site Se Loger, parmi les recherches portant sur des villes de campagne affichant plus de 20 % de résidences secondaires, 7,1% ciblent le département de la Dordogne. Suivent ensuite l’Yonne avec 6,7% des recherches et le Var, avec 6,3%. L’Yonne propose également des biens à prix doux (1306 €/m², en moyenne). En revanche, dans le Var, il faut multiplier le prix par plus de trois (4234 €/m²).

La provenance des acquéreurs pèse lourdement dans la balance. La proximité entre résidence principale et secondaire est primordiale, les acquéreurs souhaitant profiter pleinement de leur maison de vacances sans avoir à parcourir le pays. Cela explique notamment que l’Yonne concentre de nombreuses recherches de la part de Parisiens (10,5 %). En effet, il est possible de relier Paris à Saint-Fargeau en à peine plus de 2 heures. De même, les Marseillais, les Lyonnais et les Niçois, qui résident dans le Sud du pays, se tournent plus vers le Var, pour respectivement 22 %, 11,7 % et 38,5 % d’entre eux. À Toulouse, le Lot est le département le plus plébiscité (11,7 %), à Bordeaux c’est la Dordogne qui remporte l’adhésion (21,6%), le département étant proche de chez eux et à Lille, le Nord-Pas-de-Calais (13,3 %) est le plus prisé.

À 1h ou 2h de train des grandes métropoles

Dans chacun de ces trois départements, certaines communes concentrent une bonne partie des recherches. En Dordogne, c’est la commune de Saint-Cyprien qui recueille 7,5 % des recherches effectuées dans le département. L’été, la commune est particulièrement animée grâce à ses marchés gourmands. Dans l’Yonne, c’est Saint-Fargeau qui arrive en tête, avec 9,7% des recherches, grâce à son patrimoine culturel (une église du 13e siècle classée monument historique, un château du 10e siècle et un beffroi). Les prix immobiliers moyens sont particulièrement accessibles avec 987 €/m². Dans le Var, c’est le village de La Garde-Freinet qui est le plus prisé des internautes, avec 10,4 % des recherches dans ce département. Situé à 20 kilomètres de Saint-Tropez, il est doté de maisons en pierre et d’une place bordée de restaurants. Autour, la nature sauvage se déploie.

« Certaines zones périurbaines sont devenues très attractives après les différents confinements, notamment grâce à la mise en place du télétravail plusieurs jours par semaine. Situées à 1 ou 2 heures en train des grandes métropoles, elles permettent à des foyers de bénéficier d’un mode de vie plus agréable avec plus de surface et de beaux extérieurs tout en ayant un temps de trajet acceptable lorsqu’il est effectué une ou deux fois par semaine. Cela a étendu la zone d’attractivité autour des grandes villes pour les achats de résidences mi-secondaires et mi-principales », analyse William Pillons, directeur réseaux de Mercure Forbes Global Properties.