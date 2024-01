La démolition forcée de cette maison en bois coûtera cher à la commune

Au terme de dix ans de batailles juridiques, trois associations écologiques ont obtenu la démolition d’une maison qui avait un permis de construire.

Jusqu’au dernier moment, les propriétaires de cette maison en bois dans le secteur de Saint-Efflam sur la commune bretonne de Plestin-les-Grèves (22) pensaient que cette démolition serait évitée. Tout comme les voisins ou la municipalité. Dans cette drôle d’affaire qui s’étale sur plus de dix ans, il n’est en effet pas question d’une construction sans permis ou de propriétaire n’en faisant qu’à leur tête au mépris des règles en vigueur. Lorsque les familles Bourdin, Cassin et Jamois ont choisi de faire construire une maison de vacances bioclimatique sur un terrain détenu par la famille depuis 130 ans face à la plage, elles ont obtenu un permis de construire en bonne et due forme.

Du moins, c’est ce qu’elles pensaient puisque la mairie les soutenait et que le permis avait été validé par la préfecture. Mais trois associations environnementales (Plestin environnement, Sauvegarde du Trégor, et la Fapel 22) ne l’entendaient pas de cette oreille, estimant que cette construction contrevenait à la loi Littoral. Contre toute attente, la justice a donné raison aux associations et, sans jamais se déplacer sur place, a établi que ce secteur de Saint-Efflam disposant pourtant de nombreuses constructions, d’infrastructures publiques, de commerces et d’un lieu de culte, ne pouvait pas être considéré comme un hameau. En tant que tel, la mairie ne pouvait délivrer de permis de construire valable, si bien que le dénouement logique de cette décision confirmée a été la déconstruction de cette maison. Un chantier qui est désormais bien avancé (voir la photo principale) .

Tout le secteur devient inconstructible

Une décision lourde de conséquences pour la commune et même pour le voisinage. «Maintenant que notre permis de construire validé par la préfecture des Côtes-d’Armor a été annulé rétroactivement, notre seul recours est de nous retourner contre la mairie pour indemniser notre préjudice», se désole Fabien Bourdin, l’un des propriétaires de la maison. Au total, ils évaluent le préjudice à près de 400.000 euros en tenant compte des frais de construction de la bâtisse puis de démolition ainsi que les frais juridiques engagés, les dommages et intérêts pour le préjudice subi et la perte de valeur du terrain, devenu inconstructible.

Au-delà de la déconvenue de la famille de propriétaires et des frais pour la commune, cette décision a également un impact pour tous les voisins. Puisque cette décision établit que ce secteur de Saint-Efflam n’est pas un village, selon la loi Littoral, la zone est officiellement inconstructible. Cela signifie que tout y est désormais figé, interdisant tout nouveau bâtiment mais aussi les extensions et même les changements d’affectation. À moins d’un revirement de jurisprudence...

Alors que la mairie a toujours été aux côtés des familles Bourdin, Cassin et Jamois, les deux parties devraient se retrouver au tribunal administratif. Le principe de l’indemnisation est d’ores et déjà acquis. Reste à en valider le montant. «Même si la voie judiciaire est enclenchée, rien n’empêche de négocier en direct avant le jugement» , souligne Fabien Bourdin. Du côté de la direction générale des services de la mairie de Plestin-les-Grèves, on confirme les dires des propriétaires de la maison en bois, tout en précisant que la détermination du montant de l’indemnité se fera sans doute au tribunal.

Dans cette affaire particulièrement complexe, la mairie semble préférer que le chiffrage du préjudice soit confié à la justice et inattaquable plutôt que de s’appuyer sur le chiffrage des principaux intéressés. Les subtilités de la loi Littoral étant à l’origine d’un contentieux assez abondant et régulier, la commune de Plestin reconnaît provisionner de l’argent tous les ans en vue d’indemniser d’éventuels préjudices de ce type.