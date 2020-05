La Défense va mettre en scène ses sous-sols inutilisés

VIDÉO - Envisagée depuis des années, la reconquête des espaces sous la dalle de béton du quartier d'affaires est marche. L'occasion d'y créer de nouvelles activités... et de nouvelles recettes.

C'était le dernier grand projet où Patrick Devedjian avait mis sa patte, en tant que président de Paris La Défense, l'établissement d'aménagement et de gestion du quartier d'affaires. Alors forcément, c'est avec beaucoup d'émotion que Marie-Célie Guillaume, directrice générale de cette structure, a présenté à la presse l'agence d'architecture désignée pour faire revivre les sous-sols de La Défense.

Ce rêve fou, Patrick Devedjian lui en avait parlé dès son arrivée à ce poste. La présentation qui devait avoir lieu en mars avait été annulée pour cause de confinement et entre-temps, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a été emporté par le Covid-19.

Au total, cinq groupements d'architectes internationaux ont planché pendant un an, avant que le jury présidé par Patrick Devedjian ne tranche en faveur de l'agence d'architecture Baukunst. Cette jeune structure belge aura pour mission de redonner vie à 20.000 m² d'espaces en sommeil, sous la dalle de l'esplanade de la Défense. Des espaces qui, pour la plupart, n'avaient jamais été exploités (voir les visites virtuelles ci-dessous), si ce n'est l'atelier Moretti, qui abrite toujours l'œuvre monumentale inachevée du sculpteur.

Une démarche évolutive et expérimentale

«Ce qui nous a séduits dans ce projet, c'est qu'il apporte des usages différents de ce qui est déjà proposé en surface sur la dalle, tout en apportant de la qualité urbaine et architecturale à des espaces qui n'avaient à l'origine qu'une vocation technique» souligne Marie-Célie Guillaume. Ces espaces qui avaient vocation à être cachés, devraient, à l'avenir, accueillir le public et proposer des activités culturelles, sportives et artistiques. Loin d'offrir une réalisation clés en main, la démarche de Baukunst se veut «évolutive et expérimentale», selon l'architecte Adrien Verschuere, fondateur de Baukunst.

Pour la première phase du projet, Paris-La Défense va investir 20 millions d'euros afin de rendre ces espaces accessibles dès 2022, si la crise sanitaire ne complique pas trop le chantier d'ici là. L'idée est de créer un cheminement continu entre ces différents espaces avec une «porosité» entre la dalle et les niveaux inférieurs. Une passerelle monumentale en forme d'anneau devrait notamment flotter au-dessus de la Place de la Statue pour marquer l'entrée principale vers ces nouveaux espaces. Ils auront également droit à un traitement paysager de qualité, que ce soit pour cette entrée principale ou pour d'autres secteurs qui seront éclairés par des ouvertures de la dalle.

Côté activités et commerces que l'on trouvera sur place, rien n'a été arrêté pour l'instant. Tout juste sait-on qu'il y a une envie forte d'y lancer une activité de création artistique proposée au public, en résonance avec l'atelier du sculpteur Moretti ou encore d'installer un mur d'escalade, activité en vogue et qui se prêterait bien à la configuration des lieux. Du côté de La Défense, on ne cache pas que ces investissements ont vocation à être rentables.

Maintenant que l'établissement de gestion du quartier d'affaires n'a plus beaucoup de droits à construire à vendre, il lui faut tirer profit de son patrimoine résiduel. Des lieux dont il conserve la propriété mais retire des loyers. C'est ainsi qu'après la création de l'Alternatif, un espace de séminaire, coworking et lieu de convivialité, créé partiellement dans un parking, La Défense a développé un espace tourné vers le divertissement, Oxygen, tout près des bords de Seine. En attendant Table Square, un ensemble de commerces alimentaires et gastronomiques qui devaient ouvrir leurs portes en avril.

Découvrez l'état actuel des sous-sols de La Défense

Pour visiter, à 360°, les espaces sous-dalle de la Défense, cliquez sur les liens suivants.

> La Cathédrale - Partie basse

> La Cathédrale - Partie haute

> La Cathédrale - Entrée

> Les Bassins

> L'atelier Moretti